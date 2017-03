Berga clou l'ordenació urbanística del sector on s'ha de construir el nou Serra de Noet

Berga encara la recta final de la modificació urbanística dels terrenys on s'ha de construir la nova secció d'institut (SI) Serra de Noet a tocar del camp de futbol. En la roda de premsa anterior al pel ordinari de Berga, el regidor d'Urbanisme Oriol Camps, ha informat aquest dijous, que a la sessió plenària es debatrà la proposta final de modificació urbanística del sector. Es tracta del sòl on s'hi ha de construir la SI.

Al seu dia el consistori berguedà va fer la cessió del sòl però estava pendent fer-ne l'ordenació urbanística. Aquest procés el va començar l'actual govern de la CUP ha explicat el regidor Oriol Camps. L'executiu ha hagut de redactar un text refòs a instàncies de la comissió d'Urbanisme que inclou una agenda d'actuacions pel que fa a les expropiacions necessàries i les obres d'urbanització del sector. També s'ha actualitzat la cartografia.

Ara l'Ajuntament de Berga ha de tramitar el projecte elèctric i també concloure el d'urbanització ha detallat el regidor. Oriol Camps ha exposat que "els canvis urbanístics són llargs a qualsevol ajuntament" . El responsable de la regidoria d'Urbansime ha dit que aquest ordenament s'havia de fer "si no es feia es perdia " la secció d'institut. I de fet, ha assegurat "va anar del canto d'un duro" perquè el departament d'Ensenyament que és qui paga la construcció del futur immoble" no confiava" que l'Ajuntament de Berga ho fes, ha assegurat Oriol Camps.

Aquest serà un dels temes del ple ordinari del mes de març que tindrà lloc aquest dijous. També es farà el nomenament del nou vocal d'ERC a la junta del patronat de l'hospital comarcal Sant Bernabé. Fins ara ho era Jaume Giménez, que ha plegat. A partir d'ara ho serà la portaveu republicana Ermínia Altarriba. També s'informarà del nomenament del regidor Eloi Escútia com a representant a la Comissió de Garanties d'admissió del curs 2017-2018.



Les mocions d'ICV-EA

El grup d'ICV-EA defensarà al ple d'aquest dijous a Berga dues mocions: una per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació i una altra per a la millora de les pensions.