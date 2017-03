El jutge arxiva la causa de l'alcaldessa de Berga per negar-se a treure l'estelada

El titular del jutjat d'instrucció número 1 de Berga, Albert Ejarque, ha acordat el sobreseïment lliure de la causa oberta contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP). Albert Ejarque conclou que penjar l'estelada al pal del balcó de la casa consistorial no pot entendre's com un acte de propaganda electoral. I no haver-la tret tampoc no és desobediència, perquè la petició no es va fer a l'alcaldessa directament, sinó al consistori.

Tal com va informar aquest diari, la dirigent berguedana va negar-se dues vegades a anar a declarar al jutjat per aquest cas. Per aquesta raó, fou detinguda el dia 4 de novembre a casa seva, pels Mossos d'Esquadra. I després de declarar, alliberada. Venturós estava acusada de dos delictes electorals per negar-se a retirar l'estelada del balcó durant les jornades electorals del 27 de setembre del 2015 i del 20 de desembre del 2015. La Junta Electoral va requerir a l'Ajuntament de Berga que retirés la bandera. Els polítics no ho van fer, ni ho van ordenar, i van ser els Mossos els qui, per ordre judicial, van retirar l'estelada del balcó.

En un acte fet públic ahir pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Berga, el jutge Albert Ejarque assegura que «no pot entendre's que l'exhibició a la façana de l'Ajuntament de Berga d'una bandera estelada sigui realment un acte de propaganda amb efectes de l'article 144.1a de la Llei Orgànica del Règim Electoral (LOREG)». El jutge Ejarque reconeix que els actes de propaganda només poden fer-se en període de campanya electoral, assegura que només pot considerar-se com a propaganda electoral «les activitats orientades a la captació de sufragis per a una candidatura concreta i no en relació amb determinats postulats o orientacions polítiques que poguessin ser compartides per diverses candidatures».Considera que exhibir la bandera independentista no busca «la captació de sufragis a favor d'una candidatura concreta».

El jutge considera que si les crides a la participació o a abstenir-se que es fan a la mateixa jornada electoral no estan considerades delicte, «tampoc no pot considerar-se compresa en el tipus l'exhibició d'una bandera estelada, ja que, com és sabut, l'independentisme a Catalunya no és una opció política atribuïble a una sola candidatura, sinó a diverses». El jutge afegeix, a més, que la CUP, «no només no va concórrer als comicis del dia 20 de desembre del 2015, sinó que va propugnar l'abstenció, de manera que difícilment podria afavorir una formació».

Pel que fa a l'acusació de desobediència, que el fiscal també demanava per a l'alcaldessa Venturós, el jutge la rebutja perquè entén que no va existir «una negativa franca, clara, patent, indubtable, indissimulada o inequívoca» de l'alcaldessa, ja que el requeriment de la Junta Electoral no es va dirigir a ella personalment, sinó al consistori . Per això considera que «hi va haver únicament passivitat de la investigada». El jutge Albert Ejarque afirma que «no sent la investigada la destinatària directa d'aquest requeriment (que a més tampoc no li va ser notificat personalment), de cap manera és possible inferir que la investigada hauria pogut incórrer en una negativa contumaç i rebel al compliment de l'acordat per la Junta Electoral». Conclou que cal deixar de banda la causa oberta en considerar que els fets que se li imputaven no són constitutius de delicte. L'acte també fa constar que els Mossos van retirar l'estelada «sense cap incidència» i en presència de l'alcaldessa.