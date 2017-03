La nova regidora d'ERC a Berga estrena el seu escó

Dolors Tous Bruch ha pres posessió com a regidora del grup municipal d'ERC de Berga al ple ordinari d'aquest dijous. Substitueix en aquesta responsabilitat a Jaume Giménez que va renunciar al càrrec per raons personals i que es va acomiadar al ple del 2 de febrer d'enguany. Un mes més tard, Dolors Tous ja s'asseu al abraçada del grup d'ERC a la sala de sessions berguedana. Tous de 61 anys d'edat ha promès el càrrec per imperatiu legal. Després l'alcaldessa de Berga Montse Venturós li ha donat la benvinguda a la corporació.

Dolors Tous treballa a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (Inss) de Berga. Des de l'abril del 2016 s'ocupa de la secretaria de la dona d'ERC a Berga. Col.labora amb el Banc del Temps del Berguedà i Ómnium Cultural del Berguedà. Tous ha estat vinculada a diferents entitats berguedans des que era jove segons ha explicat a Regió7.Ara afronta la seva nova responsabilitat com a regidora "amb il.lusió. Penso que puc sumar, fer coses per Berga sempre m'ha agradat i per això he treballat en diferents entitats". Per formació i per la seva trajectòria Tous està especilitzada en temes de l'àrea social i mediambiental.