El PDeCAT no protestarà per la presència de l'exèrcit a Gósol

El PDeCAT del Berguedà no es queixarà al ministeri de l'Interior de la presència de l'exèrcit que fa estada a Gósol fins divendres. El president comarcal del partit, Jordi Selga, que ho havia assegurat a aquest diari, ahir va justificar el seu canvi d'opinió. «No farem la carta perquè la gent de Gósol no té problemes» amb la presència dels soldats. «Si ells no volen que marxin, no serem nosaltres qui ho diguem». Amb tot s'ha refermat que estan «en contra de la presència militar» i que l'exèrcit ja té espais habilitats per fer les seves maniobres.

D'altra banda, fonts de l'Oficina de Comunicació de la Inspecció General de l'Exèrcit han explicat a Regió7 que l'estada de soldats a Gósol forma part del seu pla d'entrenament. En aquest cas són integrants de la caserna del Bruc de Barcelona.

Les fonts esmentades han dit que no hi fan maniobres estrictament parlant –aquestes es realitzen en zones habilitades–, sinó exercicis d'orientació i físics per enfortir la tropa a base de marxes que poden ser de nit o de dia de diferents desnivells i distàncies amb motxilles carregades. També fan pràctiques de marcatges d'itineraris a la neu i de comunicacions amb equips de ràdio.

Les fonts esmentades han dit que han demanat i han obtingut el permís del consistori gosolà.