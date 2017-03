Alteracions del trànsit per remodelacions viàries a Berga

L´Ajuntament de Berga informa d´una actuació de remodelació de la intersecció dels carrers Rasa del Canyet, Roser, Comte Oliba i carretera de Solsona que es durà a terme els propers dies 6, 7 i 8 de març amb un horari previst de les 8 del matí a les 7 de la tarda cadascun dels dies esmentats.



Per aquest motiu, els carrers Bruc, Compte Oliba, Rasa del Canyet i carretera de Solsona patiran restriccions al trànsit i l´estacionament, motiu pel qual es demana la màxima col·laboració i comprensió als veïns i veïnes de la ciutat per tal que evitin, en la mesura del possible, circular per les zones mencionades.