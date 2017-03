El Consell del Berguedà inverteix 200.000 euros a millorar camins

El Consell Comarcal del Berguedà ha decidit posar a concurs obres de manteniment i conservació de la xarxa veïnal i rural de camins de la comarca per valor de 208.000 euros. Així es va aprovar en el darrer ple de l'ens celebrat aquest dimecres. L'acord sobre la millora d'aquests camins va arribar avalat pel Consell d'Alcaldes berguedans , que també es va reunir dimecres a Casserres.

David Font, el president comarcal, va explicar que es licitarà un primer paquet d'obres de manteniment de camins per valor de 111.000 euros. S'actuarà al camí d'Erols a Castellar de n'Hug, del Molí de Güell a Gósol, de Castell de l'Areny a Vilada, a Falgars de la Pobla de Lillet, a Santa Maria de Merlès, Montclar i el de Coll de Prades a Saldes.

També es va aprovar actuar per millorar els danys causats per les pluges a la Via Verda, en concret en una esllavissada a Pedret i una altra a Gironella. L'import de les actuacions en aquest cas és de 97.000 euros.En total 208.000 euro que estan inclosos en el pressupost de l'ens comarcal del Berguedà per a aquest 2017 per un import d'11,2 milions d'euros.

El pressupost es va aprovar en el ple d'aquest dimecres amb el vots a favors del govern (CiU i PSC) i en contra dels dos grups de l'oposició, ERC i la CUP. Aquests darrers van coincidir a destacar positivament que el govern havia fet endreça i havia fet més entenedores les partides del pressupost, però van lamentar que no se'ls hagués tingut en compte per participar en la seva elaboració.

Per la seva banda, el president destaca l'aposta pel manteniment de camins, la inversió en l'utillatge de la recollida de residus i la creació d'un fons de contingència pel futur tancament de l'abocador comarcal de Font Ollera.