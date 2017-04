Un treball acadèmic vol promoure la relació entre discapacitats físics

Donar a conèixer la figura de l'assistent personal entre les persones amb diversitat funcional física i, a la vegada, promoure la relació entre elles. Aquest és l'objectiu del projecte de curs de tres estudiants del cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència de l'institut Guillem de Berguedà. Marta Comella, Elizabeth Orue i Concepció Parera estan organitzant una jornada per al proper mes d'abril amb l'objectiu de crear, si escau, a partir d'aquesta primera trobada, una xarxa de relacions entre les persones del Berguedà que tenen alguna discapacitat de mobilitat.



Les estudiants havien d'escollir una temàtica per desenvolupar el treball acadèmic del segon curs de la seva formació, i han decidit apostar per un projecte nou que no té antecedents, és a dir, que no ha estat tractat per alumnes de cursos anteriors. «Vam veure que hi havia molt poca informació sobre la figura de l'assistent personal i que no existeix cap entitat al Berguedà que aglutini les persones amb diversitat funcional física», expliquen les alumnes. És per això que el seu objectiu és posar de manifest la inexistència d'un col·lectiu d'aquestes característiques al Berguedà i, alhora, incentivar les relacions entre aquestes persones a partir d'una jornada on es tractaran diversos temes que poden ser del seu interès.



Tal com ha explicat Concepció Parera, en els darrers mesos s'han entrevistat amb persones que pateixen algun tipus de diversitat funcional física que resideixen al Berguedà, així com també han mantingut contacte amb membres i responsables d'entitats de la comarca i de fora que treballen amb aquest col·lectiu, com el Fòrum de Vida Independent o ECOM, i també amb el Consell Comarcal del Berguedà amb l'objectiu d'informar-se de com es treballa des de l'ens en aquest àmbit.



Tot i que encara resten alguns detalls per confirmar, treballen en l'organització d'una jornada adreçada al col·lectiu de persones amb diversitat funcional física el proper 27 d'abril. La sessió tindrà dues parts. Per una banda s'ha pensat en una taula rodona per parlar de la figura de l'assistent funcional. «Fent entrevistes i amb converses que hem tingut, ens hem adonat que hi ha una desinformació general, fins i tot entre les persones amb discapacitat, sobre com funciona, i creiem que pot ser un tema d'interès», han assegurat. En aquesta taula hi intervindrà un tècnic per donar a conèixer aquesta figura, així com també una persona que parlarà sobre la llei de dependència i com s'hi integra la figura de l'assistent personal. A més a més, inclourà l'experiència d'una persona que té un assistent personal, com a exemple de l'experiència.



En una segona part, esperen que aquesta trobada serveixi com a punt de relació entre el col·lectiu. «Nosaltres fem palès que no hi ha cap entitat que representi els interessos d'aquestes persones ni que pugui servir de punt d'ajuda i suport», explica. «Sabem que a nivell individual hi ha persones que creuen que hi ha d'haver una associació però, pel que sigui, no ha sorgit el moment per crear-la», han afegit. «Potser d'aquí no en naixerà una entitat amb tota la seva legalitat jurídica, però sí un punt de trobada periòdic per tractar temes que siguin d'interès per al col·lectiu».



Properament iniciaran una campanya de difusió per arribar al màxim de gent possible. «Esperem que la gent respongui i vingui a la jornada», finalitzen.