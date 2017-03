El Berguedà supera la mitjana catalana de queixes al Síndic sobre l'administració

Percentualment, el Berguedà supera la mitjana catalana de queixes sobre l'administració pública que el veïns han tramitat al Síndic de Greuges durant el 2016. Del total de queixes i consultes de la comarca de l'any passat, 78, 19 van correspondre a l'administració pública i tributs (8 queixes i 11 consultes), xifra que suposa el 24,4%. A Catalunya per aquest mateix concepte el percentatge va ser del 16% .

En principi no hi ha cap raó que expliqui aquesta prevalença de les consultes en aquest àmbit al Berguedà, segons ha explicat a Regió7 Jaume Saura, adjunt del síndic. Es tracta d'una tendència que els responsables de la sindicatura ja van detectar el 2015 quan, de les 99 consultes, 25 van ser relacionades amb l'administració pública i tributs, percentualment el 25,3% del total. Mentre que el 2014 aquesta xifra va davallar i va ser de 22 casos, que va representar el 20,2%.

Les consultes i queixes relacionades amb l'administració pública són els temes més demanats pels berguedans al Síndic de Greuges el 2016, com també i en el mateix nombre de casos, 19, i de percentatge (24,4%) les qüestions relacionades amb polítiques socials: infància i adolescència, salut, serveis socials, treball i pensions. En aquest àmbit la comarca està per sota del país, on el 2016 aquests casos van suposar el 33%, ha explicat Jaume Saura.

El tercer apartat que registra més demandes és el de polítiques territorials (medi ambient, urbanisme i habitatge), amb 17 queixes i consultes que suposen el 21,8%. Les de consum, 12 (8 queixes i 4 consultes), suposen el 15,4%, mentre que les 6 de seguretat ciutadana i justícia representen el 7,7%. El 2016 no es va registrar cap queixa o consulta sobre cultura i llengua.



Tramitació electrònica

Cada cop més, la tramitació electrònica dels expedients adreçats a la Sindicatura de Greuges fa que sigui més difícil saber de quines comarques corresponen. El Berguedà no és aliè a aquesta tendència, ha explicat Jaume Saura. Aquesta situació es palesa quan es fa una lectura de l'evolució de les queixes i les consultes adreçades pels berguedans al Síndic de Greuges. La davallada és constant des del 2010 fins al 2016. Així, el 2010 el total va ser de 114; mentre que el 2011 fou de 102; el 2012 en foren 104; el 2013, 109; la mateixa xifra que el 2014. El 2015 en van ser 99 i el 2016, 78. Jaume Saura ha dit que el fet que es puguin adreçar les queixes on-line, un procediment que no obliga a posar el domicili, comporta que «molt sovint no sabem d'on vénen».