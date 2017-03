La fiscalia recorrerà l'arxiu de la causa contra l'alcaldessa de Berga

La fiscalia ha anunciat que té previst presentar un recurs contra l'arxiu de la causa oberta contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), per haver-se negat a despenjar l'estelada de la façana de l'ajuntament en dos períodes electorals. El jutjat d'instrucció número 1 de Berga va acordar l'arxiu de la causa contra Venturós la setmana passada en considerar que exhibir l'estelada no es pot entendre com un acte de propaganda electoral. A més, el jutge tampoc va veure en el comportament de Venturós desobediència a l'autoritat. Segons ha pogut saber l'ACN, el ministeri públic presentarà un recurs contra la decisió del jutge de Berga.

El jutjat d'instrucció número 1 de Berga va acordar la setmana passada l'arxiu de la causa contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'ajuntament durant dos períodes electorals: les eleccions del 27 de setembre de 2015 i les generals del 20 de desembre de 2015. Venturós estava sent investigada per un presumpte delicte electoral i per desobediència a l'autoritat.

En la interlocutòria, el jutge argumentava que l'exhibició d'una estelada a la façana del consistori no es pot entendre com un "acte de propaganda" perquè l'exhibició d'una bandera estelada "no és una opció política atribuïble a una sola candidatura, sinó a diverses". El magistrat recorda que un delicte electoral s'ha d'entendre quan es realitza una campanya encaminada a obtenir el vot per una candidatura en concret.

Pel que fa la desobediència a l'autoritat, el magistrat va argumentar que no hi va haver una "negativa franca, clara, patent, indubtable, indissimulada, evident o inequívoca" de la investigada per retirar la bandera estelada quan l'Ajuntament va ser requerit per fer-ho. A més, va assegurar que el requeriment que va fer la Junta Electoral en relació a la retirada de l'estelada no es va dirigir directament a l'alcaldessa, sinó a l'Ajuntament de Berga.