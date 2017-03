Els veïns de La General de Berga protesten pels sorolls de nit amb pancartes al carrer

Els veïns del bar musical La General de Berga han iniciat una campanya al carrer penjant pancartes per fer sentir la seva veu i el seu clam: poder dormir les nits dels divendres i dissabtes.

Tal i com ja ha anat informant aquest diari, fa almenys vuit anys que un grup de veïns del carrer Maixerí, el Barcelona i la Ronda Moreta, a tocar del bar esmentat, reclamen a l'Ajuntament de Berga, fins ara infructuosament, poder descansar durant les nits dels camps de setmana. Es queixen que no poden dormir les nits dels divendres i dissabte a causa dels sorolls que provoquen alguns clients incívics del bar musical de esmentat a fora del local a altes hores de la matinada. Els veïns també denuncien que hi ha baralles.

Fonts del col.lectiu veïnal han explicat a aquest diari que se senten impotents perquè fa molts ans que s'arrosega aquesta problemàtica i encara no s'ha resolt ni amb l'anterior govern de CiU ni amb l'actual de la CUP. Els sorolls i els maldecap causats pels incívics com crits i cops als contenidors, no remeten, al constrari: s'han accentuat, aseguren. "No sabem què fer" han manifestat les fonts veïnals. S'han queixat que "l'Ajuntamnent ens ignora completament. La CUP al ple diu que ho estan estudiant i no fan res" es queixen. El tema ha sortit al dos darrers plens ordinaris, el de febrer i març plantejats per grups de l'oposició.

Al seu dia, el Síndic de Greuges va donar la raó als veïns per l'excés de soroll i va instar al consistori a solucionar la problemàtica. Aquest mes de gener han presentat una denuncia al consistori reclamnant al conisstori que actuï. Per ara no els han contestat. Per tant, les fonts veïnals esmentades no descarten utilitzar la via penal si s'escau per tal de garantir el seu dret al descans i a dormir en pau.



El govern farà "un pla de xoc"

El regidor de Governació Francesc Ribera ha informat que aplicaran "un pla de xoc" aquesta mateixa setmanana per intentar resoldre aquest vell conflicte. Ha explicat que el govern berguedà es reunirà amb representants de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra i en aquesta trobada s'acordaran mesures per acabar amb aquesta situació. Ribera ha dit que les accions que es decideixi prendre s'aplicaran de cara aquest mateix cap de setmana. Sobre les crítiques d'inacció dels veïns, el regidor de Governació ha admès que "és possible que no haguem sigut prou diligents."