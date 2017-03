Un camioner surt il·lès d´un aparatós accident que talla la C-16 més de 12 hores

Ahir, la carretera C-16 va estar tallada més de 12 hores, en els dos sentits de la marxa, a l'alçada del túnel de la Nou, entre la central de Cercs i el trencant d'accés a Malanyeu a causa de l'accident d'un camió amb una única persona implicada, el conductor, que malgrat l'espectacularitat del sinistre, va sortir-ne il·lès. Durant les hores que la via va estar tallada, el trànsit de vehicles es va desviar per la vella i estreta carretera

C-1411, circumstància que va obligar a donar pas alternatiu als conductors.

A la C-16, els operaris del servei de manteniment de carreteres de la Generalitat, van haver de treballar sense descans per reobrir el trànsit al més aviat possible. Van haver de retirar uns 170 metres de doble tanca protectora metàl·lica amb l'ajuda d'una grua. En la seva caiguda, el camió va arrencar les tanques del sòcol de formigó al qual estaven fixades també amb uns cargols gruixuts. Els treballadors les van substituir provisionalment per barreres de formigó tipus New Jersey perquè els conductors circulin amb protecció per la calçada a uns 15 metres per sobre del nivell del riu Llobregat en un tram de via que és molt aeri. Per aquest motiu i de manera temporal, la velocitat de circulació dels vehicles, en un espai de 500 metres a partir de la boca nord del túnel de la Nou i en direcció sud, s'ha limitat, entre 40 i 50 quilòmetres per hora.

Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat van explicar a aquest diari que els propers dies els tècnics decidiran si s'instal·len de nou les tanques metàl·liques o s´opta per alguna altra solució. Un cop s´hagi decidit què es farà, s´executaran els treballs.

Topada contra el talús

L'accident va tenir lloc a quarts de 4 de la matinada al punt quilomètric 109, abans de la boca sud del túnel de la Nou, poc després del pont romànic del Far, passada la central tèrmica de Cercs i en direccio nord. El camió, que anava carregat d'escorça de pi, circulava en direcció a Puigcerdà quan va xocar contra el talús per causes que no es coneixen. Després de fer un cop de volant, va quedar totalment bolcat amb la cabina penjant fora de la via, per sobre del riu Llobregat, que transcorre paral·lel a la calçada de la C-16 en aquest tram. Així ho va relatar el mateix xòfer. Va afegir que, al cap de deu minuts de tenir l'accident, va arribar un altre camioner que va alertar els Mossos d'Esquadra.

El conductor del tràiler, que va sortit il·lès de l'accident, va haver de ser rescatat pels Bombers, ja que la cabina del seu vehicle estava suspesa damunt del riu, fora de la carretera i cap per avall. Segons va relatar el mateix camioner, els Bombers van trigar més d'una hora a treure'l de la cabina del camió per la laboriositat dels treballs, ja que la zona, situada damunt mateix del Llobregat és de difícil accés. Va caldre lligar-lo amb un arnès i rescatar-lo amb una autoescala.

El mateix conductor va explicar que, quan va tenir l'accident, feia deu minuts que conduïa després de passar la nit a Cercs. Segons el seu relat, poc abans de la boca sud del túnel de la Nou hauria desviat un moment la mirada de la carretera i això va provocar que el camió topés amb el talús. A conseqüència del xoc, el conductor va fer un cop de volant que va provocar que el camió bolqués i quedés totalment travessat a la via. L'home també va explicar que té més de vint anys d'experiència com a conductor de camions i que és el primer sinistre que té.