La patronal insta el govern de Berga a ser més àgil donant llicències d'obres

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha reclamat al govern de Berga que agiliti l'atorgament de les llicències municipals d'obres. En una instància adreçada al govern de la CUP, la patronal berguedana exposa que els endarreriments en la concessió d'aquests permisos «dificulten l'activitat empresarial i la creació de nova activitat econòmica a Berga, a tots els nivells i sectors productius».



La demora de l'Ajuntament de Berga en la concessió de les llicències d'obres no és un problema nou. En el mandat anterior, l'any 2011, la Taula de Construcció del Berguedà, integrada per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), promotors i constructors del Berguedà i representants del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB), el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), el Col·legi d'Engi-nyers Industrials de Manresa (CETIM) i Gremi d'Electricitat, Fontaneria i Afins del Berguedà (GBB), ja va fer públic el que van qualificar de «poca eficiència» del govern de Berga, aleshores CiU.



Les peticions de més celeritat en la tramitació de les llicències municipals es van repetir l'any 2013. I ara, la patronal berguedana ha tornat a reclamar-ho.



En la petició que els empresaris han enviat al govern, el seu president Josep Fígols exposa a l'alcaldessa, Montse Venturós, que aquesta situació perjudica els emprenedors i el teixit econòmic. «Les empreses que volen començar a treballar no poden fer-ho sense la llicència corresponent, els professionals de la construcció també estan esperant els permisos» preceptius.



Josep Fígols recorda que el 2011 es va fer una proposta al govern, consensuada entre els professionals de la Taula de la Construcció, per agilitar el tràmit de la concessió de les llicències d'obres. Fígols diu que fins ara «aquesta situació no s'ha revertit ni s'entreveu cap canvi al respecte ni a curt ni a mitjà termini», i reclama solucions. Representants de l'Aceb han traslladat recentment al consistori aquesta problemàtica.



El seu interlocutor en aquesta trobada, el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, ha explicat que «estem treballant per augmentar la plantilla dels serveis tècnics» i agilitar la concessió de les llicències d'obres. El regidor Camps també ha recordat que aquest «és un problema endèmic». L'executiu ha contractat un administratiu, i en aquest 2017 «es preveu l'entrada de més personal». Camps ha recordat que la delicada situació econòmica del consistori ha impedit contractar el personal necessari per tramitar els expedients municipals amb celeritat. «Al seu dia es va reduir la plantilla, i tornar a remuntar això és complicat», ha dit Camps. El regidor d'Urbanisme ha admès que l'atorgament de les llicències d'obres «no es fan en el temps que seria satifactori», tot i que no ha concretat quant de temps triguen a donar-les.