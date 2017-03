Creix el nombre d'expositors d'automoció de la Fira del Motor de Gironella

L'Ajuntament de Gironella aposta perquè la Fira del Motor sigui una plataforma per donar a conèixer empreses del sector del poble i del Berguedà. La mostra que se celebrarà els dies 18 i 19 de març ha estat presentada aquest divendres per la regidora de Promoció Econòmica Maria Ángels Sallés. Enguany hi haurà onze expositors una xifra superior a la darerra edició.

Una de les novetats de la mostra d'enguany serà la presència de les anomenades furgonetes Camper, concebudes com a vehicles vivenda amb sostres elevats i també equipaments interiors adaptats les necessitats dels clients, adaptades per la indústria gironellenca Bram Tecnologies. Exposaran per primera vegada la Fira del Motor. Val a dir que la presentació de la mostra s'ha fet a la plaça de la Vila amb una d'aquestes furgonetes

La firma gironellenca serà un dels onze expositors del sector de l'automoció que els visitants podran veure, més que el del 2016 segons ha explicat la regidora Maria Àngels Sallés.

La responsable de l'àrea de Promoció econòmica del consistori ha asegurat que

"les activitats firals són eines claus per al sector econòmic de Gironella ja que suposen un gran mitjà de promoció comercial". El temps que faci serà decisiu perquè la Fira del Motor renovi el seu poder de convocatòria.

El certamen obrirà portes el dissabte 18 de març amb l'obertura dels estands del Local del Blat on s'hi aplegaran catorze establiments de les 5 a les 8 del vespre. Diumenge l'horari serà de 10 a 2 i de 4 a 8. "Al Local del Blat el comerç local intenta brillar tant com pot" ha dit la regidora Sallés. El mateix dissabte s'obriran al públic les paradetes i les atraccions a la plaça de l'Estació.

El dia fort de la celebració serà el diumenge 19 març. La fira i les actvitats firals ompliran el centre del nucli urbà des de les 10 del matí: Avinguda Catalunya, plaça de l'Estació, plaça Pi i Maragall, els carrers Farguell i Balmes i el Local del Blat. Per segon any la plaça del Dcotroi Armengou acollirà l'espai de les entitats. Enguany en seran una dotzena

La mostra viurà la novena edició de la trobada de cotxes clàssics o la diada castellera en la que els castellers de Berga estrenaran la temporada. Actuaran diumenge a partir de 2/4 d'1 del migdia a la cruïlla de l'Avinguda Catalunya amb la carretera de Casserres i compartirna cartell amb els Castellers de Castelldefels.

Com activita paral·leles el mateix diumenge hi haurà una exposició de Creu Roja "Protegim la humanitat, acabem amb la indiferència" , del trentè concurs de dibuix infantil amb un taller gratuït de manualitats per a nens i la batucada verda. Dissabte se celebarà una jornada de portes obertes a l'ampliació del casal de la gent gran i la presentació de l'exposició de fotografies "La Mirada sagaç" d'Àngel Prat.

La regidora de Promoció Econòmica ha dit que la fira gironellenca "és com un trencaclosques" que fan possible una munió de persones dels diferents serveis del consistori així com també d'entitats i col.laboradors als que ha agraït la feina. El pressupost del certamen es manté igual que el del 2016: 9.000 euros.