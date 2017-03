La depuradora de Borredà amb el projecte refet entrarà en servei el 2018

La depuradora de Borredà entrarà en servei entre el febrer i l'abril de l'any 2018, segons el nou calendari d'execució d'aquesta obra elaborat pels tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Aquesta és la programació actualitzada dels treballs un cop s'ha modificat el projecte constructiu de la infraestructura.



Tal com ja va informar aquest diari al seu dia, un grup de veïns va impedir l'inici dels treballs perquè reivindicaven un canvi d'ubicació per evitar molèsties als residents de la zona triada. ELa modificació del projecte suposarà un encariment de la intervenció. Si abans l'obra valia 850.00 euros, ara el cost previst s'enfila a 1.052.462,33 euros. El calendari considera dos escenaris: un de favorable (sense fer expropiacions i de mutu acord), que faria possible estrenar l'obra el febrer del 2018, i un de desfavorable (amb expropiacions) que el faria endarrerir fins a l'abril del mateix any.



El nou projecte s'ha presentat aquesta setmana a la comissió de seguiment de la depuradora de Borredà. La integren els set regidors del consistori i tres representants dels veïns opositors. Un dels principals canvis és que la depuradora estarà coberta per evitar males olors i sorolls. Així, el projecte presta «especial interès a l'aïllament acústic dels bufadors. S'han dissenyat amb cabines d'insonorització individuals i s'ubicaran dins una sala i aïllada acústicament amb suro. S'incorporen uns laberints antisoroll per a l'entrada i la sortida de l'aire de la sala de bufadors i una porta aïllada acústicament».



I també «s'ha dotat l'edifici d'un sistema d'extracció d'aire capaç per a 10 renovacions per hora i d'un sistema de desodorització que inclou una torre de rentat, o scrubber, un ventilador centrífug insonoritzat i un posterior tractament amb biofiltre d'escorça de pi ubicat fora de l'edifici». A més, «la tapa de l'arqueta d'extracció de fangs serà estanca, i així es minimitzen els possibles problemes d'olors».