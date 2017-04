Dos alumnes del Guillem de Berguedà creen un equip de bàsquet inclusiu

El Club Bàsquet Berga és el primer club de basquetbol de la comarca que disposa d'un equip inclusiu dins la seva estructura. La nova formació ja ha començat els entrenaments i esta formada, de moment, per unes 12 persones. La iniciativa ha estat possible gràcies a la idea de Catalina Millán i Sergi Ruiz, dos alumnes del CFGM d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència de l'institut Guillem de Berguedà que, a més, tenen el suport del Club Bàsquet Berga, el Consell Comarcal i la Fundació Itinerarium.

El projecte d'aquests dos alumnes de cicle formatiu consisteix a posar en marxa un equip de bàsquet inclusiu «format per tot tipus de persones; ja sigui amb necessitats especials o sense», afirma Catalina Millán, que afegeix que «la porta no està tancada a ningú». Aquest equip s'entrenarà un cop a la setmana (els dijous) al pavelló municipal de Berga, i un cop al mes es farà un partit amistós amb algun altre equip del mateix club o d'altres entitats, sense cap voluntat competitiva.

L'equip està destinat a persones de totes les edats que «vulguin jugar a bàsquet, passar-s'ho bé, aprendre i practicar esport», i l'objectiu és mostrar que en aquest món de l'esport no tot és competir. «Aquest equip jugarà pel plaer de jugar, sense cap tipus de pressió», destaca la Catalina, a la vegada que apunta que aquesta experiència també pot ser molt positiva per als altres equips del CB Berga, que disputaran els amistosos contra la formació, ja que «poden aprendre molt dels altres, per veure que no tot és la competició». A més, l'equip ja té entrenador: un exalumne del cicle formatiu que té el títol de tècnic de bàsquet. Només falta que els 12 nois i noies de l'equip comencin a fer botar la pilota, un fet pel qual sembla que estan impacients, ja que «estan demanant començar els entrenaments».

El projecte també està suposant un gran aprenentatge per a Millán i Ruiz, els dos alumnes que l'han impulsat. La primera assegura que està sent molt «emocionant» per l'èxit que, de moment, està tenint. Per la seva banda, Sergi Ruiz destaca que «una idea que sembla que no anirà enlloc, pot ser un projecte que pot marcar en el futur». I és que la seva intenció és que aquest projecte que fan com a treball de síntesi del seu cicle formatiu perduri en el temps.

Malgrat no haver començat encara els entrenaments, ja parlen d'èxit per la resposta que ha tingut la seva proposta entre els agents implicats a la comarca. Destaca, d'una banda, el suport econòmic del Consell Comarcal, que els permet engegar aquesta prova pilot fins a la finalització d'aquest curs, i també del CB Berga, que ha fet una aposta clara per tirar endavant l'equip. «Són dos parts del projecte molt importants», assegura Ana Trullons, tutora del segon curs del cicle formatiu. «Si ens haguessin tancat la porta, això ja hauria acabat», comenta Catalina Millán, que afegeix que el club de bàsquet de la localitat «ha estat molt receptiu en tot moment, crear un equip així no ho fa tothom».



Prova pilot

En tot cas, la continuïtat de l'equip només està garantida, de moment, fins al mes de juny, ja que es tracta d'una prova pilot derivada del treball de síntesi que van iniciar el mes de setembre passat i que té data de caducitat el mes de juny. Però els dos alumnes tenen clar que intentaran que aquesta iniciativa segueixi endavant i, per això, una de les seves tasques ara serà buscar patrocinadors de cara al futur més proper, ja que, de moment, el Consell Comarcal només pot garantir finançament fins a final de curs.

Entren ara en una nova fase en la qual han de portar a la pràctica tot el projecte que han ideat en els últims mesos. Catalina Millán reconeix que, al principi, «no teníem clar què volíem fer» i només sabien que volien crear una iniciativa vinculada a la discapacitat cognitiva i l'esport. Van contactar amb la Fundació Itinerarium, que ja ha fet equips semblants de futbol en clubs com el Barça o l'Espanyol, i d'aquí va sorgir la idea de crear un equip de bàsquet inclusiu. Aquesta fundació, creada el 2007, s'encarrega de crear projectes que millorin els processos educatius i socials, i un d'ells és l'Inclusive Football, que vol integrar una nova metodologia a la pràctica de l'esport on s'intenten promoure valors allunyats de la competició. Centrats en el món del futbol, des d'aquesta fundació es va animar els dos estudiants de Berga a traslladar el projecte al món del basquetbol.

El procés de creació del projecte es va engegar el mes de setembre passat. És aleshores quan els alumnes del cicle que s'imparteix a l'institut Guillem de Berguedà comencen a planificar un projecte que ha de durar fins al juny. A l'inici no tenen clar què volen fer i es limiten a escollir l'àmbit d'actuació: gent gran, persones amb discapacitat cognitiva, salut mental, etc. Els equips de treball es van gestant per «afinitats», segons explica Millán. Per exemple, en el seu cas, va formar equip amb Sergi Ruiz perquè tots dos tenien clar que volien treballar en l'àmbit de l'esport. Després, de mica en mica es va formulant el projecte i, cap als mesos de gener i febrer, és l'hora de començar a posar-lo en pràctica.

Com passa amb aquest projecte de bàsquet inclusiu, el centre educatiu té sovint el suport d'associacions i organismes de la comarca. Anna Trullons destaca que al Berguedà es fan moltes iniciatives vinculades a l'atenció a les persones amb dependència, sobretot en àmbits com la discapacitat cognitiva o les activitats extraescolars. Però també comenta que queda treball per fer en altres aspectes com la salut mental o la diversitat funcional. Aspectes que, des de la formació que ofereixen al centre, també ajuden a impulsar.



Experiència enriquidora

Trullons també destaca la metodologia que utilitzen a l'institut per fer aquests treballs de síntesi al segon curs del cicle formatiu. Enguany es compleixen cinc anys des que es va començar a impartir aquesta formació al Guillem de Berguedà i, des de fa tres cursos, a l'hora de fer el treball final del segon curs, es basen en la creació de projectes que posen al davant la part pràctica abans de la teòrica. «Ha de ser alguna cosa vivencial. L'experiència que agafen els alumnes, el fet de traspassar i afrontar un problema... És una vivència molt enriquidora per a ells, que els pot ajudar tant a nivel professional com a nivell personal», comenta Trullons.

Aquest equip és una iniciativa més de les que han sortit del CFGM d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència, una formació que des de fa tres anys planteja crèdits de síntesi basats en la creació de projectes. Una altra iniciativa, de la qual ja vam parlar a Berguedà Setmanal, és la d'una trobada de persones amb discapacitat física per enfortir la relació dins d'aquest col·lectiu. Són dos exemples dels projectes que s'han portat a terme al cicle formatiu durant aquest curs (en total, n'estan posant en marxa quatre). En els últims tres anys, d'allà han anat sortint bones idees per facilitar la inclusió de persones dependents. «Ens faltava entrar en una entitat esportiva», comenta la professora Trullons. Ara, per mitjà del CB Berga, ho han aconseguit i d'aquí a pocs dies començaran a fer botar la pilota.