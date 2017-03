Agredeixen una parella de nois per fer-se un petó davant d'un bar musical de Berga

Una parella de nois, el berguedà l'Andy i el seu company Jorge han estat agredits pels volts de les 4 de la matinada quan s'estaven fent un petó davant del bar musical de La General de Berga.

Els fets han passat aquesta matinada i la parella agredida ja ha denunciat els fets. L'Andy i el Jorge es trobava fora del local i van ser agredits per dos joves que se'ls van abraonar. A causa d'aquesta agressió va caldre avisar una ambulància i la parella va ser atesa a l'hospital comarcal Sant Bernabé dels cops i contusions soferts. Han estat donats d'alta.

Els nois ha denunciat també els fets al seu facebook. Hi han penjat unes fotografies dels danys que han patit a causa de l'agressió. Expliquen que "els cops i la impotència continuen". Lamenten els fets i diuen que "això no es pot repetir. En ple segle XXI...Impotència, no hi ha una altra paraula". En el seu facebbok Andy demana ajuda a l'Ajuntament de Berga: "si us plau, no es pot permetre. Estem, destrossats." El jove agraeix les mostres de suport i l'ajuda rebudes duran els fets.



El govern de Berga condemna l'agressió

Per la seva banda el regidor de Governació Francesc Ribera ha condemnat l'atac. "És intolerable que això passi". Ha assegurat que que "estem absolutament indignats i preocupats" per uns "fet aïllat però que no podem acceptar de cap manera" perquè palesa la homòfobia latent a la societat. El regidor de Governació ha dit que estudiaran quines accions emprendre i ha assegurat que utilitzaran "totes les eines al nostre abast" per evitar que fets com l'agresisó d'aquesta matinada "no es tornin a repetir".



Concentració de suport

La resposta ciutadana davant dels fets no s'ha fet esperar. S'ha convocat una concentració de suport a l'Andy i el Jorge per aquest dilluns 13 de març a la plaça de Sant Pere a les 7 de la tarda. Els convocats asseguren que "volem una ciutat, un país i un món lliure de discrimacions i de lgtbifòbia. Estimar lliurement, sempre!".