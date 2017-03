Tallen les pancartes de la protesta veïnal pels sorolls de La General de Berga

Veïns del carrer Maixerí de Berga han denunciat que els han tallat les pancartes que van col·locar fa una setmana per denunciar públicament que no poden descansar pel sorolls i bretolades que fan clients del local musical La General al carrer. Les pancartes van aparèixer ahir amb els fils tallats. Els veïns les van arreglar i les van tornar a col·locar. Fonts d'aquest col·lectiu han volgut donar a conèixer els fets, per bé que han d'acabar de valorar si presenten una denúncia o no.



Justament, aquest cap de setmana és el primer que el govern de Berga aplica un pla de vigilància intensiva de la zona per intentar posar aturador a un problema que s'arrossega des de fa almenys vuit anys. Fonts veïnals han explicat a aquest diari que en una reunió celebrada divendres amb el regidor de Governació, Francesc Ribera, aquest darrer els va informar que la patrulla de la Policia Local passaria per l'indret cada 25 minuts les nits de divendres i dissabte, que és quan es registren els problemes. L'objectiu és evitar que s'acumulin clients del local al carrer i que s'hi quedin fent soroll i bretolades.



El col·lectiu ha dit que «estem a l'expectativa» dels resultats que dóna aquesta vigilància. Creuen que s'haurà d'esperar per veure «si funciona» i també esperen que el govern els contesti la denúncia que van presentar el gener.



Les fonts esmentades han negat que els responsables de La General s'hagin ofert a col·laborar amb els veïns (vegeu Regió7 del 7 de març): «a nosaltres no se'ns han ofert», han indicat. «Si ho volen fer, que vinguin, es posicionin, ho demostrin i anem tots a l'una» per tal de solucionar una problemàtica que ha arribat fins al Síndic de Greuges, que ha instat el consistori a actuar.