Mig miler de persones es reuneixen per condemnar l'agressió homòfoba de Berga

Unes 500 persones s'han reunit aquest vespre a la Plaça de Sant Pere de Berga per condemnar l'agressió homòfoba que van patir dos joves aquest cap de setmana a davant de la sala de festes La General. Quan han entrat a la Plaça, els dos agredits, l'Andy i el Jorge, han estat aplaudits per tots els congregats a la cita, en un moment emotiu que ha servit per donar-los un càlid suport.

La representació política del Berguedà ha estat important a la concentració. Polítics i ciutadans d'arreu de la comarca s'han reunit en un sol cos per proclamar a viva veu un sol lema "Estima com vulguis".

A la Plaça hi ha estat present el jove homosexual que també va ser agredit aquest cap de setmana a Sants, Barcelona.

Entre els presents hi havia l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, el president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, i diversos alcaldes i regidors de diferents poblacions de la comarca.

A més de diferents col·lectius i institucions: Eugeni Rodríguez (Observatori en Contra de la Homofòbia), Marc Parareda i Luis Serrano (Tal Com som), Isaac Santiago (Esquerra Independentista), Mireia Mata (Generalitat de Catalunya). L'acte ha estat presentat i dirigit per Jordi Pujals.

Al final de l'acte, Andy Aguilar, visiblement afectat i emocionat, ha agafat la paraula. De la mà de la seva parella, en Jorge, ha pronunciat unes paraules d'agraïment i tot ha finalitzat amb un bonic petó, paradoxalment, el mateix que va propiciar la baralla.



La narració dels fets



L'agressió homòfoba contra una parella de nois va tenir lloc aquest diumenge a la matinada, en el marc del que havia de ser un agradable cap de setmana en família per al berguedà de 28 anys Andy Aguilar i la seva parella Jorge A., de 23. L'Andy havia convidat el seu company a veure el Berguedà i a presentar-li la seva família a Cal Rosal (Berga), d´on és fill, tot i que treballa i viu a Barcelona. Les coses, però, no van anar com havien previst perquè van ser agredits primer per una persona i després per un nombre encara indeterminat que els van apallisar. Els fets van tenir lloc davant del bar La General de Berga diumenge a la matinada. Els van agredir per fer-se un petó. Aquest diumenge a la tarda, encara commocionats per la violència homòfoba de la qual van ser víctimes, van explicar els fets a Regió7 amb l'objectiu d'evitar que casos com el seu es repeteixin.