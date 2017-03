Avià inverteix enguany 224.388 euros per canviar 547 fanals per llums led

Fanals a l´avinguda de Francesc Macià d´Avià que seran substituïts per uns de led D. C.

L'Ajuntament d'Avià invertirà aquest 2017 224.388,26 euros per canviar totes les làmpades del seu enllumenat públic, tant al centre urbà com a a la resta de nuclis del municipi, per llums led, que són més eficients i contaminen menys. En total es canviaran 547 làmpades, totes les del poble.

La mesura suposarà un estalvi de 44.578 euros anuals i reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera de 66,84 tones l'any segons les previsions del consistori avianès, segons ha explicat a Regió7 Patrocini Canal, l'alcaldessa del poble.

Ahir dilluns, el consistori va iniciar el procediment per licitar aquesta actuació. L'alcaldessa ha explicat que l'obra es paga íntegrament amb una ajuda de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona. Per tant, el consistori avianès no hi haurà de fer aportacions de fons propis. Per aquest motiu, «tan bon punt comencin a funcionar els nous llums ja començarem a estalviar», ha indicat la batllessa.

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Josep Subirana, ha explicat que els llums que es posaran són els de llum blanca, encara que «no serà la més blanca de totes». Els darrers mesos s'han fet proves a diferents indrets del municipi per decidir el tipus de llum. Els nous llums tindran 10 anys de garantia en cas que es fonguin o es rovellin.

El regidor Josep Subirana ha explicat que la substitució del llums convencionals per llums led «és una peça» dins del pla d'accions que impulsa aquest mandat el govern local en el camp de les energies renovables i la sostenibilitat. Per exemple, l'estiu passat, el consistori va adjudicar el subministrament elèctric dels edificis municipals i de l'enllumenat públic a una empresa que garanteix que el 100% de l'energia prové de fonts netes, la cooperativa Som Energia. Quan l'Ajuntament hagi completat les diferents mesures d'estalvi energètic i de foment de les energies verdes endegades, el regidor Josep Subirana calcula que el consistori estalviarà 200.000 euros en quatre anys. Avià també té l'únic punt de recàrrega de cotxes elèctrics del Berguedà.