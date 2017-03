El jutge decreta llibertat provisional per al jove acusat de l'agressió homòfoba

El magistrat d'instrucció número 1 de Berga ha decretat aquesta tarda llibertat provisional per al jove de 19 anys acusat d'agredir a una parella d'homosexuals per fer-se un petó davant de la discoteca La General diumenge a la matinada.

El jutge ha pres declaració durant el dia d'avui als dos denunciants, l'Andy i el Jorge, i el denunciat, en relació a l'agressió ocorreguda a la ciutat berguedana aquest cap de setmana.

A més de les declaracions, el magistrat ha sol·licitat la pràctica d'una revisió forense i un informe sobre l'estat del jove berguedà acusat de l'agressió.

Amb totes aquestes diligències s'ha acordat la llibertat provisional amb la mesura cautelar d'allunyament de 500 metres de les dues víctimes i la prohibició de comunicació per qualsevol via amb ells durant sis mesos.

La causa contra el jove està oberta per un delicte d'odi (article 510 del CP) i dos delictes lleus de lesions.



Una comarca bolcada



Unes 500 persones es van reunir dilluns al vespre a la Plaça de Sant Pere de Berga per condemnar l'agressió que van patir els dos joves aquest cap de setmana a davant de la sala de festes La General.

El berguedà Andy Aguilar, que juntament amb la seva parella Jorge van ser agredits, va voler agrair públicament el suport que han rebut tots dos des que es va conèixer el succés. Aguilar va explicar que encara no han acabat de pair tot el que ha succeït, però ha afirmat que "junts ho aconseguirem". En finalitzar el seu discurs davant de centenars de persones, l'Andy i el Jorge es van fer un petó, precisament el motiu pel qual es va desencadenar l'agressió homòfoba de diumenge a la matinada.



La narració dels fets



L'agressió homòfoba contra una parella de nois va tenir lloc aquest diumenge a la matinada, en el marc del que havia de ser un agradable cap de setmana en família per al berguedà de 28 anys Andy Aguilar i la seva parella Jorge A., de 23. L'Andy havia convidat el seu company a veure el Berguedà i a presentar-li la seva família a Cal Rosal (Berga), d´on és fill, tot i que treballa i viu a Barcelona.

Les coses, però, no van anar com havien previst perquè van ser agredits primer per una persona i després per un nombre encara indeterminat que els van apallisar. Els fets van tenir lloc davant del bar La General de Berga diumenge a la matinada. Els van agredir per fer-se un petó. Aquest diumenge a la tarda, encara commocionats per la violència homòfoba de la qual van ser víctimes, van explicar els fets a Regió7 amb l'objectiu d'evitar que casos com el seu es repeteixinr.

Dissabte a la nit, l'Andy i el Jorge van sortir a prendre una cervesa a un bar de Berga. I després van anar a La General, un local musical de la Ronda Moreta. Expliquen que es van fer petons a la cerveseria i també a l'interior de la discoteca amb naturalitat i sense que passés res. Fins un dels cops que van sortir a fumar al carrer i es van fer un petó. Aleshores se'ls va acostar un noi. Es va posar al seu costat i els va etzibar: «què feu?, quin fàstic! Aneu a un altre lloc, que hi ha gent a qui això fa fàstic», segons explica Andy Aguilar. «Li vaig dir que si hi havia algú a qui feia fàstic que marxés». I es van fer un altre petó amb el seu company.

Va ser aleshores quan l'home que els havia interpel·lat «ens va donar un cop de puny» que els va tocar a tots dos. En veure com agredien el seu xicot, Aguilar s'hi va tornar, per defensar-lo. «Em va saber tant greu que li fessin mal a ell que em vaig regirar». I va rebre un altre cop de puny i un altre i a partir d'aquí ja només recorda l'arribada de l'ambulància.