'Cal evitar que els problemes mentals acabin derivant en conseqüències penals'

El conseller de Salut, Toni Comín, ha volgut fer una condemna rotunda a l'agressió que van patir dos joves homosexuals aquest diumenge a la matinada a Berga en el marc d'una visita a l'Hospital Sant Bernabé. Comín ha felicitat la ciutadania berguedana per la "reacció massiva" que hi va haver dilluns al vespre a la concentració de rebuig als fets, que va aplegar mig miler de persones. D'altra banda, Comín ha confirmat que el jove detingut pateix TDAH, a més de patologia dual i també té problemes relacionats amb l'addicció a les drogues. En aquest sentit, Comín ha expressat que hi ha una "frontera complicada" entre el sistema penitenciari i el sistema hospitalari psiquiàtric i ha apostat per "enfortir la xarxa de salut mental per evitar que els problemes que puguin ser tractats en el sistema de salut acabin derivant en conseqüències penals".

Comín ha visitat aquest dimecres l'Hospital Sant Bernabé de Berga amb l'objectiu de conèixer el funcionament intern del centre. Abans de reunir-se amb els directius de l'hospital, el conseller ha volgut condemnar l'agressió a la parella d'homosexuals i també felicitar la ciutadania de Berga "per la resposta tan massiva que va haver-hi amb tan poc temps de marge". "Els ciutadans tenen clar quins són els seus drets i tothom té clar que tenim dret a estimar com vulguem", ha expressat Comín. El conseller també ha explicat que s'ha reunit amb les dues víctimes, l'Andy i el Jorge, per traslladar-los el seu suport.

En relació a la carta que ha fet pública El Periódico sobre la salut mental de l'agressor, Comín ha confirmat que el jove pateix TDAH (Trastorn de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat) , així com també patologia dual i problemes relacionats amb l'addicció a les drogues. El titular de Salut ha explicat que "hi ha una frontera complicada entre el sistema penitenciari i el sistema hospitalari psiquiàtric", tot i que ha deixat clar que "el pressupost en salut mental ha crescut un 30% i és una de les partides que més ha augmentat". En aquest sentit, ha dit que dels 70 milions d'euros que es destinen a la salut mental "8 milions es dediquen a millorar i enfortir l'atenció psiquiàtrica".

El conseller veu important enfortir la xarxa de salut mental i d'internament psiquiàtric perquè "problemes com aquests puguin ser tractats en el sistema de salut i evitar així que acabin derivant en conseqüències penals". "Hem de treballar perquè sigui la xarxa psiquiàtrica la que doni resposta a situacions molt complexes", ha reblat.