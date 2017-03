Mossos confirmen un sol implicat directe en l'agressió homòfoba a Berga

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha descartat que hi hagi cap altre implicat "directe" en l'agressió a una parella d'homosexuals que va tenir lloc aquest diumenge a la matinada davant de la discoteca La General de Berga. Segons ha apuntat, "les dues víctimes en tot moment es refereixen a un únic agressor".

Amb tot, el comissari ha dit que "sembla que al final hi ha dues persones que tenen algun tipus de participació en l'atac, però no queda clar si va ser en termes d'agredir o s'hi van posar per separar". En aquest sentit, Trapero ha aclarit que aquesta informació ja està en possessió del jutge i aquestes dues persones ja estan identificades i, per tant, serà ell qui determini "si s'escau fer algun tipus d'acció policial més". "Per part nostra ja hem acabat l'actuació d'ofici", ha reblat Trapero.

Alguns testimonis de l'atac que van patir una parella de nois aquest diumenge a la matinada a Berga mentre es feien un petó als llavis van explicar que hi havia més d'una persona implicada en l'atac. De fet, el propietari de la discoteca La General, Marià Miró, va relatar als mitjans de comunicació que el porter de la sala va presenciar els fets i va assegurar que podria haver-hi entre 4 i 6 persones implicades.



La salut mental de l'agressor



El jove de 19 anys que va ser detingut dilluns com a presumpte autor de l'agressió va passar a disposició del jutge de Berga dimarts, el qual va decretar la seva llibertat provisional amb la mesura cautelar d'allunyament de 500 metres de les víctimes i la prohibició de comunicar-se amb ells durant sis mesos. Segons va informar el TSJC, la causa està oberta per un delicte d'odi (article 510 del CP) i dos delictes lleus de lesions. El jutge també va sol·licitar la pràctica d'una revisió forense i un informe sobre l'estat de salut del denunciat.

Aquest dimecres s'ha fet públic que la mare del jove detingut per agredir una parella homosexual va enviar una carta al diari El Periódico el mes de desembre passat en què advertia que el seu fill està malalt i diagnosticat de TDAH (Trastorn de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat) des de petit. Sota el títol 'El meu fill està malalt i l'única solució que em donen és la presó', la mare denunciava la seva desesperació i impotència davant d'una societat que "omple les presons de malalts mentals sense buscar altres solucions".