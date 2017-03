Berga homenatja a les víctimes de l'holocaust nazi amb activitats culturals durant el cap de setmana

Berga retrà homenatge a les víctimes de l'exili de la Guerra Civil i de l'holocaust nazi a través d'una oferta cultural variada que inclou la projecció d'un documental, una exposició itinerant i la representació d'una obra de teatre. Les activitats es faran el 17 i el 18 de març amb la voluntat de fomentar la recuperació de la memòria històrica i per a donar visibilitat a l'horror que es va viure en els camps de concentració de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial.

El dissabte, 18 de març, a les 7 de la tarda es realitzarà l'acte de presentació de l'exposició "K.L. REICH. La veu de l'infern nazi" al Teatre Municipal de Berga. Es tracta d'una exposició itinerant impulsada per l'Ajuntament de Manresa i el Memorial Democràtic per a commemorar el centenari del naixement de l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella (1913-1974) i el cinquantè aniversari de la publicació de la novel€la autobiogràfica "K.L. REICH. La veu de l'infern nazi', l'any 1963. Amb aquesta exposició es vol donar a conèixer l'obra d'Amat-Piniella basada en la seva experiència viscuda al camp de concentració de Mauthausen. Aquesta novel·la es considera un dels principals exponents del que es coneix com a literatura concentracionària, al costat de títols de projecció internacional com Primo Levi, Robert Antelme, Imre Kertész i Jorge Semprum. L'acte de presentació anirà a càrrec de l'Associació Memòria i Història de Manresa. L'exposició estarà disponible per a la visita de grups del 20 al 27 de març, amb concertació prèvia a través de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga. La sol·licitud de les visites es podrà fer al telèfon 93.821.43.33 o a l'adreça de correu electrònic cultura@ajberga.cat.

Després de l'acte d'inauguració de l'exposició, la companyia Tràfec Teatre pujarà a l'escenari del Teatre Municipal per a representar l'obra 'Assaig T4'. La proposta forma part de la programació cultural que acollirà l'equipament municipal del març al juliol, on destaquen diverses propostes musicals i teatrals. 'Assaig T4' és un espectacle que parteix de l'alliberament dels camps de concentració nazi i escenifica el llarguíssim camí que van haver de fer els supervivents per tornar a casa. La funció es farà a 2/4 de 10 del vespre. Les entrades es podran adquirir a taquilla i costaran 10 euros.

En el context de les activitats anteriors i en el marc del actes del Dia de les Dones, el divendres 17 de març, el Teatre Patronat acollirà la projecció de la pel·lícula documental 'Teresa Rebull, Ànima Desterrada' dirigida per Susanna Barranco Iglesias sobre política i art i també sobre l'exili i la vida. El film explora la figura de Teresa Rebull com a dona política i activista, com a dona artista, cantant i pintora, mostrant la seva riquesa i la seva complexitat. D'una banda, el documental explora el camí de l'exili, les dificultats de la fugida i la duresa d'una realitat imposada i de l'altra, la seva figura com a àvia de la Nova Cançó, la passió per la pintura i la força amb què va encarar la seva vida. L'activitat és gratuïta, es farà a les 8 del vespre i anirà a càrrec de l'Associació Teatral Mousiké. El visionat del documental es completarà amb un cinefòrum al voltant dels temes apareguts a la peça audiovisual,tenint en compte la perspectiva com a dona de la protagonista, Teresa Rebull.