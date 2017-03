Els centres públics de Berga s'uneixen per celebrar "La festa de la pública"

"L´escola pública és de tots i per a tots". Ho deia Laura Pueyo, membre del Grup de Defensa de l´Escola Pública de Berga, mentre s´acabaven d´enllestir els últims preparatius per celebrar la "Festa de la Pública" a la Plaça Sant Pere. Ahir al matí, els sis centre públics de la ciutat de Berga -les tres escoles (Sant Joan, Santa Eulàlia i la Valldan), els dos instituts (INS Guillem de Berguedà i el Serra de Noet) i l´Escola Bressol Flor de Neu- es van unir per fer campanya conjunta i mostrar a tothom la seva tasca educativa a la ciutat.

Diversos plafons informatius mostraven fotos i explicacions de les activitats i projectes impulsats des de les escoles. Un dels plafons, per exemple, es titulava "El que m´agrada de la meva escola és..." i a sota, nens i nenes podien enganxar-hi les seves idees en paperets. També hi va haver música: grans i xics van gaudir d´un concert del grup d´animació Gripau Blau o fer-se fotos al photocall que s´havia preparat. A més, els petits van poder participar en una cursa d´orientació pel barri vell o pintar un mural al terra amb guixos de colors.

La iniciativa de fer promoció plegats va engegar-se l´any passat quan el Departament d´Ensenyament va anunciar la possible supressió d´una línia de P3 d´una de les escoles públiques. Finalment, i després de diverses protestes, l´eliminació no es va dur a terme però els centres estan a l´expectativa de cara a aquest any. "És cert que hi ha cada vegada menys nens, la demografia ha baixat, però el que no trobem just és que sempre que s´hagi de retallar d´algun lloc es faci de la pública" explica Laura Pueyo.

L´objectiu d´aquesta unió és intentar que el major nombre de nens i nenes possible apostin per l´educació pública enlloc de la concertada i és que l´any passat, la campanya conjunta va donar bons resultats: "aproximadament el 75% dels nens de Berga van preinscriure´s a escoles públiques mentre que només el 25% restant ho van fer als concertats" recalca Pueyo. La festa, doncs, pretén evidenciar que la pública és un repte educatiu dirigit a tothom i s´espera que es pugui anar consolidant de cara al futur.