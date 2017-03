Gironella estrena espais al casal de la gent gran La Llar per tal de fer-hi més activitat

Set anys després que Gironella estrenés la conversió de l'edifici de la Llar exclusivament com a Casal de la Gent Gran, el consistori ha completat la segona fase d'aquesta actuació. L'Ajuntament ha invertit 97.500 euros per habilitar tres sales d'activitats, magatzems, una terrassa i instal·lar un ascensor que comuniqui la primera planta amb la segona, on s'ha actuat. Aquesta millora ja està en servei, i ahir i avui el centre fa sengles jornades de portes obertes per donar-ho a conèixer a la població.



La regidora d'Atenció a les Persones, Teresa Terricabres, i l'alcalde, David Font, van fer una visita guiada, ahir, per als mitjans de comunicació berguedans. Els nous espais permetran disposar de sales específiques per fer-hi activitats, com per exemple els tallers. De fet, el centre fa 30 activitats mensuals de tota mena, com ara costura, pintura, pilates i altres, i té més de 300 usuaris al mes. El perfil majoritari dels participants són persones de més de 60 anys. Les activitats físiques, artesanals o les labors tenen un públic sobretot femení, mentre que a les classes d'idiomes o bé d'informàtica hi ha més varietat. L'ampliació permetrà dur-hi a terme més activitats, perquè fins ara hi havia una limitació d'espai. Amb el condicionament de la segona planta, el casal es proposa fer tallers de memòria. L'entitat local de la gent gran Gerundella tindrà un espai més ampli.



Teresa Terricabres i David Font van explicar que es potenciaran els intercanvis amb altres casals. I també que entraran en el programa 100 cap als 100, un cicle de passejades i activitats esportives en diferents pobles. L'alcalde, David Font, va fer una crida perquè «la gent perdi la por» d'anar als casals. Va dir que es tracta d'espais oberts i dinàmics on participen persones «absolutament actives, potser més que gent jove», que prenen part en classes d'idiomes, fotografia per a telèfons mòbils, música, cant o teatre. El centre també ofereix un servei de fisioteràpia i podologia.