El bon temps acompanya la Fira de Sant Josep de Gironella

"Fa bo eh!" deia un gironellenc mentre es passejava entre les paradetes d´artesania i roba a la Plaça de l´Estació de Gironella. "Potser massa i tot...!" responia el seu company, i és que l´arribada de la primavera i el bon temps anticipat d´aquest any, han fet que la vila s´omplís de gent amb ganes de passejar, comprar alguna coseta i fer un bon vermut abans del dinar de Sant Josep.

"Que faci aquest sol ens assegura bon ambient durant tot el dia" comentava Maria Àngels Sallés, regidora de Promoció Econòmica de l´Ajuntament de Gironella. A més, els canvis d´ubicació que va estrenar l´any passat la fira han servit per "donar una major fluïdesa de gent, que poden recórrer tot el centre tranquil·lament", deia Sallés.

Enguany, les entitats que es trobaven a la Plaça Armengou, eren dotze. Una d´aquestes associacions, que no podia faltar en la fira de Sant Josep, era ´Mans Unides´. Maria Carme Caellas, membre del grup, recalcava que la fira "va bé per recollir l´interès de la gent que passeja". Entitats però també un bon grapat de comerços que s´exhibien al Local del Blat. Enguany, vint-i-dos.

N´hi havia algun de nou com el bar ´Ja s´hi val´ de Cal Bassacs: "estem molt contents de ser aquí! Sempre està bé participar amb tot el que es fa al poble!" deia Neus Sala en nom de l´establiment. D´altres, com l´Agnès de Cal Pasqual, botiga de roba, tenen una llarga trajectòria a la fira: "fa vint-i-un anys que hi participem i ens va molt bé per fer d´aparador, sobretot de cara l´estiu perquè la gent veu el que exposem al Local del Blat i ens ho venen a demanar".

La fira s'ha complementat amb un bon nombre d´activitats: l´actuació dels Castellers de Berga amb els de Castelldefels, el 30è Concurs de Dibuix Infantil a la Sala de Cultura, les diverses exposicions com "Obre els ulls", "Protegim la humanitat, acabem amb la indiferència" de Creu Roja o l´exposició fotogràfica "Un tomb històric per la vila".

També hi va haver algunes actuacions, desfilades de moda i perruqueria, batucades... i, evidentment, a la Fira del Motor no podien faltar els cotxes: des dels més nous exposats a l´Avinguda Catalunya per part de dotze concessionaris de la comarca, fins a als més antics que s´aplegaven per celebrar la 9a trobada de cotxes clàssics de Gironella i que recorrien els entorns del poble fins a estacionar-ser a la Plaça Pi i Margall.

Per acabar-ho d´arrodonir, aquest cap de setmana hi va haver encara dos esdeveniments més. Per una banda, la Llar de Gironella ha ofert una jornada de portes obertes dissabte a la tarda: "ha vingut bastanta gent a veure les obres d´ampliació que s´han realitzat" deia Sallés. Per l´altra, la Biblioteca celebra el seu segon aniversari amb algunes activitats com un recital de contes i cançons i una exposició de fotografies.