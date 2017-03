Tres caps de colla intenten frenar la democratització de la Patum

La renovació de la Patum topa amb obstacles. El cap de colla dels plens s'ha aliat amb el del tabal i el de la guita grossa perquè quedin en paper mullat els acords del Patronat de la Patum que impulsaven un canvi de reglament de les comparses de la festa. En la darrera reunió, que va tenir lloc divendres a la nit, els responsables de les tres comparses que volen frenar els canvis van exposar, a través de tres instàncies, motius legals per impugnar els acords de l'1 de febrer, quan es va convocar de forma extraordinària els membres del Patronat per posar fi a la crisi que va provocar l'expulsió de tres membres dels plens.



L'argument que utilitzen els detractors a la democratizació de la festa és el que cada comparsa ha de resoldre els afers interns, sense la intervenció del Patronat. El reglament d'aquest òrgan municipal estableix, precisament, que cada colla s'organitza a la seva manera. Membres del Patronat, i que asseguren a aquest diari que en la darrera reunió es va viure molta tensió, diuen que no és la primera vegada que els caps de colla utilitzen aquest argument quan s'ha posat a debat algun problema intern de les comparses. Els responsables dels plens, la guita grossa i del tabal també van al·legar errors de forma en la convocatòria de la reunió extraordinària del dia 1 de febrer per impugnar els acords que s'hi van prendre.



En la reunió del febrer no només es va acordar la renovació dels estatuts, sinó també la readmissió dels tres membres dels plens que van ser expulsats, precisament per instar a un canvi del reglament intern. Divendres, s'havia de fer un seguiment dels reglaments que estan redactant cada una de les comparses per veure com avancen. Membres del Patronat asseguren a aquest diari que algunes colles ja tenen gairebé enllestit el nou reglament pel qual s'hauran de regir, però els plens és on es planteja el principal problema. El primer retret de la reunió va venir precisament del cap de colla, Isaac Gonfaus, quan l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va informar que dissabte 27 de març hi haurà una reunió amb els membres de la comparseria en què ella mateixa i la regidora de Patum, Mònica Garcia, intervindran com a mediadores atès l'ambient enrarit originat per les expulsions. Gonfaus es va queixar que no s'havia informat la comparseria que encapçala de la presència de Venturós i Garcia.



Membres del Patronat que aposten per la renovació del reglament de les comparses de la Patum consideren que l'argument esgrimit per impugnar els acords va en contra de la línia de flotació de l'organisme, que té com a finalitat gestionar els afers de la festa, i consideren que si el Patronat no pot incidir en el funcionament intern de les colles, la funcionalitat de l'ens queda extremadament limitat.



Les instàncies presentades per Isaac Gonfaus, dels plens, Xavier Prat, del tabal, i Jordi Capdevila, de la guita grossa, al·leguen els mateixos motius i la redacció del reglament és pràcticament idèntica. La tensió va augmentar quan es va llegir una instància de tres components de les maces –que estan integrats dins de la comparseria dels plens– en què demanaven de poder redactar un nou reglament per aclarir el seu futur dins del Patronat. Llavors Gonfaus va demanar de qui es tractava, pregunta que va afegir més polèmica.