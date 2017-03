El Grup Horitzó celebra el seu 35è aniversari i espera créixer en nombre de socis

Trenta-cinc anys són els que va celebrar ahir el Grup Horitzó. L'entitat, creada el 1982, té com a objectiu la promoció i la integració laboral de les persones amb discapacitats i risc d'exclusió social i és això el que han fet fins ara. «Crec que la fita més important és haver pogut arribar fins aquí tal com ho hem fet i ha estat gràcies a la gent que d'una manera o altra han col·laborat per fer créixer el grup» deia Jordi Garcia, president de l'associació.

La celebració va tenir lloc al local dels Castellers de Berga dissabte, on es va repassar el passat, el present i el futur del Grup Horitzó a través dels parlaments de persones relacionades amb l'entitat i també amb l'administració. Tot i la satisfacció amb la feina feta fins ara, Manela Quesada, directora de l'associació, va recalcar que encara hi ha molt per fer d'ara en endavant: «esperem tenir encara més recursos de les elits socials. Necessitem socis, que no en tenim!».

Per la seva banda, Antoni Corts, el primer president que va tenir l'entitat, va voler recordar la Germana Maria Gràcia Rabert a qui va definir com «l'esperit, ànima i iniciadora d'aquesta història». Mentrestant, s'anaven projectant imatges de la trajectòria del Grup Horitzó durant aquests trenta-cinc anys de vida.



Cooperació i compromís social



La història del grup va començar amb les visites de la Maria Gràcia i d'alguns voluntaris que s'hi van afegir a persones que patien algun tipus de disminució o problema mental. A poc a poc, es van consolidar petites reunions on es realitzaven activitats com cursets de cosir o el que ha estat un dels pilars fonamentals del grup: la creació de les figuretes de la Patum. Es van començar a fer altres coses com colònies, excursions o cursos de monitors de lleure i tot va anar evolucionant. Va iniciar la recollida de roba, de mobles, de llibres... i l'associació va anar creixent fins a poder adquirir el seu propi local que és el que encara tenen a la plaça Europa.

Ara, el Grup Horitzó es planteja dos reptes principals: per una banda, vol seguir creixent i ampliar el conjunt de voluntaris i socis. Per l'altra, vol professionalitzar-se i fer del que ha estat una associació sense ànim de lucre, una empresa rendible, ja sigui com a centre especialitzat de treball o com a empresa d'inserció.

Actualment, el grup té trenta-dos voluntaris i set treballadors però vol créixer per tal de donar feina a més gent i seguir treballant, sobretot, amb un dels col·lectius que consideren més desatès a la comarca: les persones que tenen algun tipus de problema mental.

A més, ara es podrà augmentar la producció gràcies a l'adquisició d'una màquina làser per tallar i fer gravats que s'ha aconseguit gràcies a una donació de l'Obra Social la Caixa. Tot i això, les despeses continuen superant els beneficis i en paraules de Jordi Garcia «sempre anem justos de diners». Sens dubte, el millor regal per aquest 35è aniversari seria l'augment dels socis i col·laboradors.



Una entitat ben berguedana



Un dels pilars fonamentals de producció del Grup Horitzó és, juntament amb la botiga de roba de 2a mà, la realització de les figuretes de Patum que es du a terme des dels inicis i que té molt bona sortida al mercat. De fet, tal com diu Quesada «el Grup Horitzó és una entitat purament berguedana i és per això que fer-nos-en socis encara ens la faria sentir més nostra». Una curiositat és que les figuretes que fabriquen els voluntaris són, des de fa pocs anys, reproduccions de les comparses del terra del carrer Major, ideades per l'artista berguedà Josep Maria de Martín.

Els membres de l'entitat van cloure l'acte dels 35 anys amb satisfacció, per la feina feta durant les més de tres dècades que estan treballant per la integració social dels les persones amb discapacitat de la comarca.