L'escola Sant Marc de Cal Bassacs serà en un programa innovador de llengua anglesa

L'escola Sant Marc de Cal Bassacs és una de les dotze escoles de Catalunya que han estat seleccionades per participar en el Programa d'Immersió lingüística de primavera en llengua anglesa. L'escola Sant Marc juntament amb una escola d'Osona, una del Solsonès i una del Barcelonès són les quatre escoles seleccionades de la província de Barcelona. La resta d'escoles admeses són de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona.



Fonts del centre han explicat que, per «poder participar en aquest programa, ha calgut presentar un projecte de treball innovador basat en el treball per projectes en aquesta llengua». Aquesta beca suposa que els alumnes de 5è i 6è de l'escola Sant Marc podran gaudir de manera gratuïta d'una setmana de treball en llengua anglesa amb professors nadius. Com que el nombre d'alumnes es podia fer extensiu a 25, «alumnes de cicle superior de la ZER del Baix Berguedà s'han unit al projecte, de manera que podran gaudir de l'experiència junts».



A final de mes es publicaran les destinacions i dates de cada un dels centres escollits.