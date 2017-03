La renovació dels estatuts de les colles de Patum no s'atura

El procés per dotar d'uns reglaments de funcionament transparents i d'acord amb uns criteris mínims establerts pel patronat de les colles de la Patum no s'atura. No ho fa malgrat les tres instàncies presentades per les colles de plens i maces, guita grossa i tabal, on demanen (per defectes de forma i de competències del mateix patronat) que s'impugnin els acords de l'ens presos en les reunions dels dies 1 i 17 de febrer, quan es va decidir per àmplia majoria dels seus membres la renovació de les regles del joc de les colles perquè siguin més obertes.



En declaracions a Regió7, la regidora de la Patum, Mònica Garcia, ha explicat que tramitaran les instàncies, «com qualsevol altra petició», derivant-les als serveis jurídics del consistori. Seran ells qui hauran de determinar qui ha de resoldre aquestes peticions atès que aquesta és «una situació inèdita», ja que no havia passat fins ara que es volguessin impugnar acords del patronat.



La regidora Garcia ha assegurat que «nosaltres no interpretem que aquestes impugnacions» qüestionin la capacitat del patronat per prendre decisions. Ni tampoc que s'hagi fet amb la voluntat de posar pals a les rodes. Ha dit que «és la forma legal de mostrar desacord amb el patronat». En qualevol cas, «la motivació no la sabem», però les peticions d'impugnació «no estan afectant» el procés de redacció dels nous estatuts. Es fa colla per colla d'acord amb el calendari fixat al seu dia. La regidora, Mònica Garcia, ha explicat que «ens hem adonat que les colles tenen ganes de tirar endavant els seus reglaments, per fer aquest procés». Ha assegurat que la redacció dels nous estatuts «està anant molt bé. N'estem molt contents». Un cop se n'acabi la redacció, els membres de les colles els hauran de ratificar i, posteriorment, ho farà el mateix patronat. A l'abril hi ha previst que es facin les votacions per ratificar els caps de colla. Pel que fa a la crisi oberta al si del plens com a teló de fons del procés, Garcia ha explicat que estan mitjançant «perquè les dues parts parlin».