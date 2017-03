La comparsa de la Guita Grossa critica que se la titlli de «nucli immobilista»

La comparsa de la Guita Grossa nega estar en contra de la democratització de la Patum i ser un «nucli immobilista». Així ho destaquen els seus membres en un comunicat que han fet públic i en el qual també, tot i mostrar-se oberts a «qualsevol proposta que sigui pel be de la festa», demanen «respecte cap els nostres reglaments interns».

El text assenyala que «la comparsa de la Guita Grossa té uns estatuts aprovats per assemblea, datats a l´any 2009 i casualment molts dels punts que ha proposat el Patronat, la Grossa ja els tenia en el seu reglament intern». I critiquen la postura de l'ens rector de la festa: «creiem que és Igual de dictatorial el fet de no voler acceptar alguns canvis, com el de voler imposar els mateixos».

Quan al recurs d´alçada que es va presentar a l´Ajuntament per impugnar la reunió de l'1 de febrer passat, la comparsa justifica que el document «l´únic que denuncia és tot un seguit d´errors de forma i d´altres irregularitats, suficientment greus».

I de l'expulsió dels tres membres dels Plens que va obrir la caixa dels trons, el text assenyala que «en cap moment la comparsa de la Guita Grossa ha demanat la no readmissió dels tres companys expulsats» i afegeix que «això és un tema intern d´aquesta comparsa i que han de resoldre ells i estem segur i confiem plenament en la capacitat de treball i de gestió dels membres de la comparsa de Plens i Maces i no dubtem que es podrà arribar a solucions lògiques i justes. Nosaltres no som qui per ficar-nos en les decisions internes de cap comparsa i molt menys qüestionar, el seu treball i el seu funcionament».

En el comunitat, es lamenta que «des de fa molt de temps la comparsa de la Guita Grossa està en el punt de mira d´un col·lectiu, que pretén constantment crear una mala imatge i que te com objectiu sembla ser, enfrontar a la majoria en contra d´aquesta comparsa». Tanmateix, el grup no concreten d'on venen els retrets: «desconeixem els motius d´aquest odi visceral i sistemàtic que té com a diana als membres de la Guita Grossa».

A més, des de la Guita Grossa es denuncien «amenaces de mort a la figura del Tabaler actualment titular».