ERC vol que tres caps de colla retirin les impugnacions

Ermínia Altarriba, la portaveu del grup municipal d'ERC de Berga, ha demanat als cap de colla dels plens, de la guita grossa i del tabal que «es facin enrere en la seva intenció d'impugnació» dels acords presos al Patronat de la la Patum del dia 1 de febrer, aprovats per àmplia majoria, que van marcar el camí per democratitzar la festa. I apartir d'aquí es va iniciar el procés de redacció de reglaments interns de les colles per ser més obertes i complir uns criteris mínims establerts pel patronat. Un procés que avança.



En un article d'opinió titulat «D de democràcia a la Patum també» publicat al web d'ERC, Altarriba diu que «el patronat de la Patum del dia 1 de febrer va marcar un abans i un després. Els ciutadans demanen un canvi: més transparència, més obertura i més democràcia. Els grups polítics estem totalment en aquesta banda i la majoria de colles ja estan fent la renovació. No hi ha marxa enrere: o canviem, o canviem».



Tal com ja va informar aquest diari, al darrer patronat celebrat el 17 de març «es va veure clarament el desafiament que tres caps de colla, en representació de les seves comparses, llançaven vers les decisions preses pel patronat». Els caps de la colla dels plens i maces, la guita grossa i el tabal van presentar sengles instàncies demasnant la impugnació d'aquella trobada al·legant defectes de forma i de competències del patronat per prendre aquelles decisions. Altarriba assegura que «hem de ser inflexibles amb aquesta actitud, ja que posa en qüestió la idoneïtat d'aquestes persones per ser els representants en aquest òrgan, demostren la seva incapacitat de fer de corretja transmissora de les resolucions del patronat amb la colla, una de les funcions principals. Arribats a aquest punt, l'únic camí és que els caps de colla en qüestió es facin enrere en la seva intenció d'impugnació».



La portaveu d'ERC diu que els republicans «veiem cert paral·lelisme entre la gestió d'aquest conflicte per part de les comparses en qüestió i la gestió del procés que està fent el govern central: guanyar temps i encallar els esdeveniments, a través de recursos jurídics, a través de lleis, fent cas omís a la voluntat de la ciutadania». Hi afegeix que «per més que els estatuts encara els emparin, la raó dels berguedans, el sentit comú i la necessitat d'impregnar la Patum de valors republicans són elements imprescindibles per aconseguir una festa més justa, més participativa i més moderna».



La lider del grup municipal d'ERC explica que han demanat que es convoqui la junta de portaveus municipals «des del principi, amb l'objectiu de treballar junts per uns objectius comuns. És la nostra responsabilitat i la nostra obligació. La resposta de l'equip de govern ha sigut, un cop més, decebedora».



Altarriba fa un al·legat final davant de l'oprotunita de «canviar i millorar les coses. Els berguedans ens ho mereixem. Els ciutadans ens ho demanen. Som al dia D. Si deixem passar aquesta ocasió, malament. Ens hi juguem massa. Ni un pas enrere», conclou.