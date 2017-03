Un expulsat dels plens diu que no s'ha de defensar «d'acusacions falses»

Sergi Montaner, Teti, una de les tres persones expulsades de la colla dels vestidors de plens i maces de la Patum (juntament amb Ignasi Casasayas i Jordi Montañà) el 21 de gener passat, ha respost el comunicat de la comparsa que ahir va trencar el silenci per primera vegada. Segons aquest comunicat, les raons per expulsar aquestes tres persones són la indisciplina. «L'expulsió dels tres membres de la comparsa ha estat motivada per múltiples i reiterades faltes que van del simple desaire a la gravetat més absoluta, i que van posar en perill, diverses vegades, el bon funcionament de les tasques que portem a terme els vestidors», asseguren en aquesta nota (vegeu Regió7 del divendres 24 de març).



Ahir mateix, Sergi Montaner va penjar un comentari a la seva pàgian de Facebook en la qual assegura que «no m'he de defensar d'acusacions falses que intenten argumentar decisions mal preses i gens consensuades». I enumera les diferents raons que els han dit per argumentar la seva expulsió. «Des de traïció i sedició a posar en perill la seguretat de la festa, i ara, rebel·lió i indisciplina i faltes greus». En aquest escrit, Montaner diu que «em sap greu, perquè segueixo creient en l'honestedat i el bon criteri de gent que és dintre la comparsa dels plens i en el Patronat com a òrgan de bon govern de la Patum». Montaner palesa que «no s'havia d'haver arribat a aquest punt. Això no fa cap bé a una bona entesa», rebla al seu Facebook.



D'ençà que va esclatar la crisi oberta al si de la colla dels vestidors de plens el 21 de gener passat, les discrepàncies entre els expulsats i els que els donen suport i el sector oficial (integrat per 17 de les 22 persones de la comparsa) es mantenen. Després de l'expulsió dels tres membres esmentats, la colla va reunir-se i va triar tres persones per a substituir-los: Joan Olalla, Jordi Rou i la primera dona que ha estat mai oficial de la colla, Trini Bascompte. Posteriorment a aquesta decisió, la junta general del patronat de la Patum va acordar per majoria que les colles renovessin els seus estatuts per tal que el seu funcionament fos més obert. I que aquest procés el fessin amb les plantilles de la darrera Patum, el setembre del 2016. De facto, això suposava incloure de nou els tres expulsats malgrat que la colla els havia fet fora i havia triat els substituts. La comparsa ha presentat un recurs d'alçada per tal d'impugnar els acords del patronat de l'1 i el 17 de febrer al·legant defectes de forma. Consideren, entre altres qüestions, que «la renovació hauria de tenir efecte a partir que entrin en vigor els nous reglaments de règim intern».