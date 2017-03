La colla dels plens posa les bases per a l'entesa en una reunió d'acostament

La comparsa dels plens de la Patum va fer ahir a Berga una reunió d'acostament per llimar les diferències entre les parts, expliquen fonts solvents a Regió7. De fet, i segons aquestes mateix fonts, la trobada, que va allargar-se unes dues hores, hauria posat les bases per a un apropament.



L'objectiu de la reunió va ser acostar posicions per trobar un punt d'encontre i treballar la redacció del nou reglament de règim intern amb la màxima normalitat. Segons ha pogut saber aquest diari, a la reunió hi van assistir els membres de la colla dels plens, incloent-hi les tres persones que n'havien estat expulsades el gener -Jordi Montañà, Ignasi Casasayas i Sergi Montaner-, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós i la regidora de Patum, Mònica Garcia. També van ser-hi presents els que havien de substituir els expulsats, Joan Olalla, Jordi Rou i la primera dona que hauria estat oficial de la colla, Trini Bascompte.



Aquest diari va contactar ahir al vespre amb Mònica Garcia, però la regidora va preferir no fer declaracions. L'equip de govern ja havia expressat amb anterioritat la voluntat de celebrar reunions de mediació.



La crisi a la colla dels plens va esclatar el 21 de gener passat, quan les discrepàncies entre els expulsats i el sector oficial, integrat per 17 persones i que dóna suport al cap de colla, Isaac Gonfaus, van sortir a la llum pública.



La junta del patronat de la Patum va acordar el febrer per majoria que les colles renovessin els seus estatuts perquè el seu funcionament fos més obert i que el procés el fessin amb les plantilles de l'última Patum, motiu pel qual els expulsats hi van tornar a quedar inclosos de facto. La comparsa va presentar un recurs per impugnar els acords del patronat de l'1 i el 17 de febrer al·legant defectes de forma. Malgrat que la colla dels plens va trencar el seu silenci aquesta setmana per assegurar que l'expulsió de tres dels seus membres va ser per indisciplina; en la reunió - segons les fonts - no va tocar-se específicament aquesta qüestió i va ser tranquil·la i sense la tensió dels últims mesos.