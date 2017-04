Avià renova la canonada de l'aigua per garantir aquest servei al barri de la Creu

L'Ajuntament d'Avià ha iniciat les obres per canviar l'actual canonada de l'aigua, d'un diàmetre insuficient, per una de més ampla que pugui garantir el subministrament als veïns del barri de la Creu. L'obra té un cost de 87.333 euros, l'executa l'empresa manresana Icman i té un període d'execució d'entre quatre i sis setmanes. Es col·loca una canonada de polietilè de DN 110 mil·límetres i d'uns 840 metres de longitud.

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ha explicat a Regió7 que es canviarà el tub des de cal Tauler fins al barri de la Creu. Aquesta conducció està enterrada sota un tram del camí ral. Justament a causa d'aquestes treballs, aquesta via, que és molt freqüentada per persones que hi caminen per fer la ruta d'Avià a Berga entre setmana, s'ha tallat al trànsit de vehicles, llevat als dels veïns de la zona.

L'alcaldessa d'Avià ha explicat que la canonada que porta l'aigua fins al barri de la Creu «té un diàmetre molt petit i és insuficient». Al seu dia, quan es va fer l'estesa de la xarxa d'aigua al barri esmentat hi vivien «quatre cases», però amb el pas del temps la població s'ha incrementat. Actualment hi resideixen 114 persones, que tenen molts problemes derivats de la poca capacitat del tub. «Segons com no podien ni dutxar-se ni utilitzar la rentadora», perquè no els arribava prou cabal d'aigua, detalla l'alcaldessa, que ha reconegut que «feia anys que els veïns ens demanaven que ho arregléssim». Un cop hagin quedat enllestits els treballs, els veïns del barri de la Creu ja gaudiran de prou cabal en el seu subministrament d'aigua potable.

Patrocini Canal ha recordat que fa quatre anys «es va arreglar» el subministrament del veïnat del camí de Santa Maria, on hi havia una problemàtica similar a la del barri de la Creu.