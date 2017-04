Les obres d'ampliació i reforma de l'escola de Gironella començaran abans que acabi el curs

Les obres de reforma i ampliació a de l'escola de Gironella començaran en el proper trimestre, abans que s'acabi l'actual curs escolar.Així ho ha anunciat avui la consellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz en el decurs de la visita que ha fet al centre públic de la vila aquets dimecres. Les obres s'han adjudicat enguany a l'empresa Acsa, Obras e Infraestrcuturas, SA per un import de 2,8 milions d'euros sense IVA i de 3,3 milions amb IVA que paga el Govern català. Els treballs tenen un termini d'execució de 18,7 mesos. El pressupost inicial de licitació, al qual s'hi van presentar una vintena d'empreses, era de 3,4 milions d'euros sense l'IVA i el Govern inicialment preveia pagar un total de 4,2 milions d'euros amb IVA.

La consellera Meritxell Ruiz ha dit a Gironella que "en breu, aquest trimestre, veurem com comencen les obres. Allò tant desitjat ja arriba" ha assegurat. La consellera ha manifestat que "realment estem en el millor moment del procés" un cop s'ha conclòs el periode de licitació i adjudicació. Meritxell Ruiz ha explicxat que "hem de felicitar-nos" perquè "hi ha molt bones escoles públiques en aquests país" destacant que "hem fet un esforç important d'inversió" i també que "ara amb els nous presupostos hi ha un increment important de la partida d'obres". Ruiz ha "posat en valor l'esforç que ha fet l'Ajuntament de Gironella" per fer realitat aquest projecte.

Per la seva banda, la directora del centre Olga Núñez ha dit que aquesta actuació és "molt esperada" assegurant que "estem molt il·lusionats pel que suposarà pel que fa a espais". En l'edifici actual "hi ha unes mancances evidents per la seva antiguitat malgrat s'hi hagin fet reparacions" palesant que fins ara "hem estat molt limitats pel que fa a espais" ja que a part de les 9 classes que ocupen els 201 alumnes del centre també han de fer servir els antics edificis dels mestres. Les obres suposaran disposar d'un aulari, un gimnàs gran, un menjador amb cuina fet que suposarà "un coixí important pel projecte educatiu que tenim a l'escola i per adequar-la a les necessitats" actuals pel que fa a serveis com els sistemes elèctrics i la calefacció ha comentat la directora

Les actuacions

Tal i com ja va informar aquets diari al seu dia, en una primera fase es tirarà a terra la casa dels mestres per construir-hi un edifici on s´ubicaran les aules. Aquestes obres implicaran que s´hagi de buscar un lloc alternatiu per al menjador, ja que aquest edifici cobreix actualment aquesta funció. En una segona fase, es farà una rehabilitació totaldels actuals edificis que acullen l´aulari. Un d´ells es convertirà en el gimnàs del centre,un espai que també podrà servir de sala polivalent per a usos diversos i obert a la població. L´altre serà el menjador i la biblioteca.



Visita de la consellera d'Ensenyament a la ciutat d'Igualada



La consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha dut a terme aquest dimecres, 29 de març, una visita institucional a la ciutat d'Igualada. A les 9h ha estat rebuda al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia, on ha signat el Llibre d'Honor de la Ciutat en presència de l'alcalde, Marc Castells, de diferents regidors municipals i de la diputada al Parlament de Catalunya, Maria Senserrich. Posteriorment, s'ha desplaçat a la zona nord de la ciutat per a visitar l'Escola Àuria, que celebra els seus 50 anys, on ha conegut personalment l'equip directiu del centre i ha visitat les seves instal·lacions.