Berga retorna a l'associació Ginkgo contra el càncer el 'seu' arbre

Des d'aquest divendres, la cruïlla entre el carrer de la Gran Via de Berga i el carre Lluís Millet, llueix dos joves exemplars de Ginkgo biloba. Es tracta de la reparació "d'un deute moral" que tenia el consistori amb aquesta entitat com ha dit el regidor d'Urbanisme Oriol Camps.

En el seu dia, l'Associació de Persones Afectades de càncer Ginkgo-Apac del Berguedà va cedir al consistori berguedà un exemplar d'aquest arbre que és el símbol de l'entitat. Aquest arbre es va plantar a la part central de la rasa dels Molins. Tanmateix uns brètols el van fer malbé.

Ara, el consistori ha plantat els dos arbres en un acte celebrat aquest matí de divendres en el que hi han participats diferents membres de Ginkgo-Apac, el regidor Oriol Camps. La presidenta de l'entitat Aurora Fernández ha agraït el consistori que hagi replantat l'arbre.