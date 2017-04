ERC lamenta que la CUP no arregli l'avaria que ha deixat sense veu a Ràdio Berga

La decisió del govern de la CUP de no arranjar, de moment, l'avaria del repetidor de la Figuerassa que ha deixat sense veu l'emissora municipal de Ràdio Berga- tal i com ha avançat aquest divendres Regió7-, ja ha tingut les primeres conseqüències. El grup municipal d'ERC ha fet palesa la seva preocupació perquè la decisió de no arreglar aquesta avaria "s'hagi pres de forma unilateral per part del Govern de la CUP, sense cap consens previ". En un comunicat, els republicans recorden que "el Consell d´administració de mitjans audiovisuals és l'òrgan de gestió de l'emissora on hi ha representats dels grups municipals i membres independents. Creiem que hauria d'haver estat en el si d'aquest ens on és debatis aquesta qüestió". Esquerra ha recordat que aquets organisme "fa 1 any que no es convoca, quan per obligació del seu reglament s'hauria de reunir de forma trimestral".



ERC creu que la decisió de l'equip de Govern "no és prou meditada" i que "posa en risc alguns aspectes jurídics". Els republicans exposen que "en el contracte actual entre Ajuntament i l'empresa que té la concessió de la ràdio municipal (Bífidus Produccions SL) estableix que aquesta última haurà de continuar emetent i prestant els serveis a mínims, fins que una nova concessionària guanyi el concurs de gestió de Ràdio Berga". L'actyual situació " pot suposar un greuge per part de L'Ajuntament". A més, ERC ha recordat que la concessió de Ràdio Berga està judicialitzada fet que "obliga a l'Ajuntament a anar amb una delicadesa especial a l'hora de prendre decisions com aquesta, que poden perjudicar el consistori en el procés judicial".

Per tot plegat ERC deman aal govern "un escrit on consti la decisió del regidor Francesc Ribera com a responsable de no arreglar l'avaria tècnica i per tant conseqüentment d'aturar l'emissió de la ràdio", un informe jurídic-tècnic que en determini les conseqüències. També demana incloure aquest punt a l'ordre del dia del Consell "convocat pel dijous que ve" una reunió que segons ERC "hauria d'haver estat convocada amb més antelació".