Arrenca la Setmana Saludable del Berguedà per fomentar els bons hàbits

Des d'aquest dilluns i fins el diumenge 9 d'abril, el Berguedà celebra una nova edició de la Setmana Saludable en al que fins aquest dilluns s'hi havien inscrit 107 persones. En total es faran diferents unes 60 activitats activitats per tal de fomentar els bons hàbits tant a nivell d'alimentació com per aprendre a tenir cura del nostre cos. S'han programat activitats que van des de classes de ioga, zumba, cursets d'iniciació a la natació fins a caminades, powerpump, kicboxing a tallers de cuina saludable o hipopressius.

Es fan una seixantena d'activitats amb diferenst nivells de dificultats a 14 municipis de la comarca: Avià, Bagà, Berga, Borredà, Casserres, Castellar de n´Hug, Gironella, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Puig-reig, Saldes, Vallcebre i Vilada. Hi col.laboren fins a 14 empreses, establiments i entitats. A més 5 restaurants membres de l'associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà ofereixen aquests dies menú i carta amb plats aconsellats per seguir una alimentació saludable. També hi col.laboren les àrees bàsiques de Salut de l'Alt i el Baix Berguedà, el Centre d'Assistència Primària de Berga i l'hospital comarcal Sant Bernabé.

Enguany el final de festa es farà a Berga al plaça Viladomat el dissabte 8 d'abril a les 5 de la tarda. Serà una masterclass de zumba amb monitors dels diferents centres esportius de la ciutat. Si fa mal temps l'activitat es durà a terme al pavelló d'esports.

Els organitzadors han fet aquest video per promocionar la Setmana Saludable: