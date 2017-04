Berga apuja les taxes entre el 50 i el 70% a les parades que s'instal·len per Patum

Les parades que s'instal·len al Vall per Patum pagaran enguany entre el 50 i el 70% més pel lloguer de la via pública. Així ho va aprovar dijous el ple de Berga, que va donar llum verd a la modificació de les ordenances que hi fan referència. La decisió comportarà uns 25.000 euros més d'ingressos a l'Ajuntament. El regidor de Governació, Francesc Ribera (CUP), va exposar que els preus de lloguer de via pública que hi havia fins ara per Patum eren «obsolets i desfasats». Ribera va explicar que la decisió d'apujar aquestes taxes s'ha pres després de realitzar una comparativa amb més d'una quinzena de festes d'arreu del país, sobre les quals s'ha fet la mitjana, «per posar-nos al nivell».



El punt va aprovar-se per unanimitat, malgrat que va generar el primer moment tens al ple. El regidor de CiU, Pau Bessa, va lamentar que la CUP no hagi convocat l'oposició per parlar de taxes, i va insistir que calia «deixar clar» que les entitats sense ànim de lucre quedaven al marge de la pujada de preus i se'ls aplicava els mateixos preus que l'any 2016. Un fet que va provocar un lleuger moment de dubte a l'executiu de la CUP i la insistència del portaveu de CiU, Antoni Biarnés, perquè constés «en acta» que les associacions tindran «la mateixa quota».



Mònica Garcia, regidora de Patum, va aclarir que, de fet, les entitats paguen per metre lineal i no per metre quadrat, el que suposa que paguen menys que la resta. Francesc Ribera va assegurar així que no hi hauria increment per a les entitats que es posen al Vall, ni tan sols proporcionalment. Ermínia Altarriba, d'ERC, va aprofitar per proposar al govern que utilitzés els ingressos de l'augment de taxes per revertir al Vall. Altarriba va lamentar que s'aprovés amb poc temps de marge i va recordar en to crític que per «manca de previsió» no van poder-se aprovar les ordenances fiscals del 2017.