El Berguedà clou les activitats de la Setmana Saludable movent l'esquelet

Més d'una cinquantena de persones han omplert aquest dissabte la plaça Viladomat de Berga en la festa de cloenda de la Setmana Saludable del Berguedà. Monitors dels centres Alter Sport, El Tossalet, Centre Gimnàstic del Berguedà i Berga Resort han estat els encarregats de dirigir la classe magistral de zumba per fer moure el cos a tots els presents.

Durant una setmana, la comarca ha acollit aquestes jornades dedicades a l'activitat física, l'esport i la salut impulsades, per tercer any consecutiu, per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà amb l'objectiu de fomentar un estil de vida saludable a través de l'adquisició de bons hàbits esportius i alimentaris.

Diverses empreses i entitats vinculades a l'esport, l'alimentació i la salut han ofert un ampli ventall d'activitats gratuïtes i per a tots els públics ens els centres esportius o en espais públics de diferents municipis d'arreu de la comarca, com per exemple: Avià, Bagà, Berga, Borredà, Casserres, Castellar de n'Hug, Gironella, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Puig-reig, Saldes, Vallcebre i Vilada.

Enguany, Berga ha estat la població encarregada d'acollir la festa de cloenda de la Setmana saludable al Bergueda. En aquesta ocasió, s'ha organitzat una masterclass de zumba oberta a tots els públics, a càrrec dels monitors i monitores dels diferents centres gimnàstics berguedans que han format part de les jornades.