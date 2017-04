Cervesa, gastronomia i patrimoni es donen la mà a la segona Vieer Fest de Puig-reig

La tranquil·litat que habitualment regna al passeig dels Til·lers, de la colònia de Cal Prat, a Puig-reig, un paratge perfecte per passejar-hi tot escoltant la remor de l'aigua del Llobregat, va quedar aparcada, ahir, per un dia.



El motiu? La celebració de la segona edició de la Vieer Fest, la mostra de cervesa artesana, vi, gastronomia i patrimoni industrial que impulsa l'Ajuntament de Puig-reig per mostrar tot el seu potencial a veïns i visitants. La proposta va tenir una alta participació durant tot el dia.



Després de la primera mostra a Cal Pons, l'any passat, ahir diumenge la festa va traslladar-se en una altra de les colònies del municipi del baix Berguedà i amb el riu com a protagonista estrella. Tal com recordava el regidor de Cultura, Jesús Subirats, la filosofia del certamen és que sigui itinerant per donar a conèixer tots els racons de Puig-reig. «Un dels trets distintius del nostre municipi és que tenim molt patrimoni per gestionar, així doncs, què millor que donar l'oportunitat a la gent perquè gaudeixi d'aquest patrimoni i potenciar-lo», va assegurar.



Com l'any passat, els visitants van poder gaudir d'una jornada lúdica i de pas, van tenir l'oportunitat de conèixer els paratges més amagats de la colònia de Cal Prat. «M'he trobat amb gent de Puig-reig que em diu que és la primera vegada que ha passejat per la colònia. Doncs això és el que volem aconseguir, que tothom, veïns i visitants, coneguin el nostre patrimoni. És l'essència», explicava.



Durant tot el dia els cinc cervesers instal·lats al passeig dels Til·lers van servir diverses varietats artesanes. Entre els presents, no hi han faltat la cervesera berguedana Quer ni tampoc la puig-reigenca Guillem de Berguedà, a banda de X'P Brewers, la cervesera Grenyut i la Nómada On Wheels. També hi va ser present l'establiment Victòria, de Gironella, que també col·labora en l'organització de la mostra. Els presents van poder degustar, també, elaboracions i productes de la cansaladeria Cal Feliu, del Celler de Ca la Quica, del forn de pa Cal Marçal i de formatges La Rocatova. Tampoc hi van faltar la música ni les activitats per als més petits.



Un cop finalitzada la mostra d'enguany, la comissió organitzadora del certamen -formada per una dotzena de persones- començarà a treballar en l'edició de l'any vinent, que tindrà lloc en una altra colònia del municipi per continuar donant a conèixer tot el seu passat industrial.