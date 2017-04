Els millors de la novel·la històrica aposten per la fira de Puig-reig com a aparador

Què tenen en comú Rafel Nadal, Coia Valls, Víctor Amela i Xavier Therós a banda de ser les primeres espases de la novel·la històrica al nostre país? Tots ells, juntament amb una desena més d'escriptors, han estat els encarregats d'estrenar la primera edició de la Festa del Llibre i la Novel·la Històrica que va tenir lloc a Puig-reig ahir.

Una proposta atrevida impulsada per l'Ajuntament de la vila berguedana que ha apostat per acostar la novel·la d'època al públic general fugint de les multituds i de les presses que es viuran per la diada de Sant Jordi, just d'aquí a dues setmanes. Un repte que els organitzadors han aconseguit amb bona nota dels escriptors presents ahir al certamen: la majoria d'ells, consultats per Regió7, tenen clar que iniciatives com les de Puig-reig són molt necessàries per incentivar la lectura en una societat on cada cop és llegeix menys. Ahir, concretament, era el torn de promoure les novel·les de ficció ambientades en èpoques passades, des de la prehistòria fins a la post guerra. Un gènere que sempre s'ha mantingut present amb noms consolidats i d'altres que s'hi han afegit fa poc.

Prop d'una quinzena d'autors van ser ahir els protagonistes d'aquesta festa literària que va fusionar en un mateix espai cares conegudes d'escriptors mediàtics amb la d'autors de menys ressò, alguns d'àmbit local, però amb obres interessants de la temàtica que ahir regnava a Puig-reig. Per què novel·la històrica? El regidor de Cultura, Jesús Subirats, ho explicava clar: «el llegat històric del nostre municipi és una oportunitat ideal per atrevir-nos amb un projecte com aquest». Subirats es referia al passat templer de Puig-reig, així com també a tot el patrimoni històric del municipi. De fet, el mateix regidor recordava ahir que, justament, la iniciativa d'aquesta festa va sorgir de l'escriptor Jordi Matilló durant la seva estada a Puig-reig per la festa dels templers que se celebra a l'estiu. «Ell ens va llançar la proposta i nosaltres la vam agafar. Des de l'Ajuntament teníem ganes d'organitzar una activitat cultural i vam veure que era una iniciativa perfecta». Jordi Matilló, que també va ser present a la mostra, assegurava que finalment «el somni s'ha fet realitat».

Un somni que va acomplir-se, principalment, gràcies a la bona predisposició dels autors que ahir, desinteressadament, van desplaçar-se a Puig-reig i van omplir el carrer de Pau Casals, en una fira amb un format distès i relaxat que va permetre al públic acostar-s'hi per parlar-hi sense presses ni sense barreres. «Vam intentar buscar un format diferent perquè no volíem una fira convencional amb les vendes com a únic reclam, sinó una trobada entre els autors i també un espai on els escriptors poguessin compartir moments amb el públic», explicaven Subirats i Matilló.

En molts casos, així va ser. Tot i que tots els autors van passar, un per un, per l'auditori improvisat a la plaça de Mestre Badia –sota un sol intens– per presentar la seva darrera novel·la al costat de Sebastià d'Arbó, la majoria d'escriptors van passar gran part del dia a Puig-reig per atendre totes les persones que van voler-los conèixer en primera persona. Els autors van mostrar el seu agraïment a l'organització per haver-los convidat ahir a Puig-reig i tots van coincidir a assegurar que iniciatives com aquesta «són importants en un moment que cal anar a totes per potenciar la lectura». Així ho va afirmar a aquest diari Coia Valls, que va mostrar-se molt receptiva «a propostes que permeten mobilitzar els lectors perquè ens puguin demostrar que realment sí que els interessa el que estem fent».

Per a l'escriptora sabadellenca Carmen Martín, el fet de «generar un espai d'intercanvi entre autors de novel·la històrica i els seus lectors és un gran encert». Martín explicava que «el gènere té molt per explicar i encara més en un entorn com Puig-reig, amb molta història de l'època medieval al darrere».



Promoure la lectura

Jordina Ayats i Joaquim Molina, també presents a la mostra, van elogiar la proposta «per ser una iniciativa que vol promoure la literatura, independentment que es tracti del gènere històric», va assegurar Ayats. En la mateixa línia van expressar-se dos dels escriptors més buscats ahir a Puig-reig: Víctor Amela i Rafel Nadal. El primer, que ahir va presentar la nova guia que acompanya La filla del capità Groc, va assegurar que «és bo per als autors tenir plataformes que fugin de la centralitat de Barcelona. Aquí a Puig-reig poden estar orgullosos del seu poble per haver aconseguit engegar un projecte així. Nosaltres volem espais per explicar el que fem, i els lectors avui hi han pogut accedir», va destacar. Per la seva banda, Nadal, que presentava el seu darrer treball, La senyora Stendhal, va recordar que «els escriptors sempre demanem que el dia del llibre sigui cada dia, i no només per Sant Jordi, i aquesta fira n'és un bon exemple».

Més contundent va ser Xavier Therós, guanyador del Josep Pla amb La Fada negra, que va assegurar que «amb el panorama ruïnós que tenim els escriptors, tot el que serveixi perquè la gent llegeixi més és molt benvingut».

Encara que no era l'objectiu principal, també van vendre's alguns llibres ahir a Puig-reig. Les dues llibreries del municipi van muntar una parada on s'oferien totes les propostes que van presentar els convidats a la festa literària. La resposta va ser positiva, fins al punt que alguns d'ells es van esgotar, com és el cas de La senyora Stendhal de Rafel Nadal, un dels més venuts.

En un esdeveniment com el d'ahir, tampoc no hi va voler fallar la biblioteca Guillem de Berguedà del municipi. L'equipament va sortir al carrer i va traslladar les novetats de novel·la històrica al rovell de la celebració. La directora del centre, Queralt Ambròs, explicava a aquest diari que «la biblioteca dóna suport a tot el que tingui a veure amb la lectura, i aquesta és una bona oportunitat per promoure la nostra tasca». Ambròs va aprofitar perquè els autors signessin un dels exemplars dels seus llibres que tenen en préstec a la biblioteca. La directora va destacar que el gènere històric «té uns lectors molt fidels, però també hi ha gent que es deixa recomanar i s'atreveix amb algun dels títols dels autors més mediàtics i, finalment, s'hi acaben enganxant».

El 2018, la segona edició

La primera edició de la festa ha deixat als seus impulsors un bon gust de boca. Tot i que hi han trobat a faltar més públic, els responsables de l'esdeveniment asseguren que a partir de demà començaran a treballar per millorar tot el que sigui necessari per celebrar una segona edició, l'any vinent. «Sabem que tot costa d'arrencar, però hem comprovat que el format funciona, els autors n'han sortit contents i els visitants també, per això hi insistirem l'any vinent i intentarem fer-ne més difusió. De moment hem aconseguit situar Puig-reig al mapa pel que fa a aquest gènere, i continuarem treballant-hi», va dir Subirats ahir, ja a la tarda, un cop clausurada la fira.

Promoure el llegat històric del municipi o potenciar-lo en l'àmbit turístic és un dels objectius de l'actual govern puig-reigenc i aquesta iniciativa forma part d'aquesta línia estratègica juntament amb d'altres propostes com les visites al seu patrimoni colonial i arquitectònic.