Recuperen l'antic sender d'accés al Cadí Moixeró des de Guardiola de Berguedà

La brigada de manteniment del parc natural del Cadí-Moixeró i usuaris del Centre Especial de Treball Taller Coloma han arranjat el sender de petit recorregut per accedir al parc natural des de Guardiola de Berguedà. El PR-C 158 és la via més directa per arribar-hi, però havia quedat en desús per les dificultats que hi havia per accedir-hi.



Els treballs, realitzats amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, han permès recuperar el camí antic que evita el pas per una pista forestal i fa molt més agradable el recorregut.



Segons han explicat fonts del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a la part superior del camí, d'un desnivell considerable, s'han netejat les antigues marrades, s'ha desbrossat i eliminat la vegetació arbustiva que les havia tapat, i s'ha facilitat l'accés al cim de Sant Marc.



A més a més, també s'ha aprofitat per millorar la senyalització del camí, s'ha eliminat l'excés de marques ja existents, s'ha recol·locat la senyalització vertical i instal·lat noves banderoles. Per difondre les millores, l'Ajuntament ha organitzat una caminada popular fins a Sant Marc que va tenir lloc ahir, dissabte, en el marc de la Setmana Saludable al Berguedà.



Entre els atractius del camí destaca el seu pas pel veïnat de Brocà, amb grans masies i extenses zones de pastura i les esglésies romàniques de Sant Martí i Sant Marc de Brocà, molt deteriorada, però amb magnífiques vistes dels principals cims i serralades del parc natural i del seu entorn, com la serra d'Ensija, el massís del Pedraforca, la serra del Cadí, la serra del Moixeró, la Tosa i el Puigllançada.