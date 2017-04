Un documental recull les vivències de deu avis de la residència Sant Bernabé

El Pavelló de Suècia de Berga va acollir ahir a la tarda l'estrena del documental Vides, un treball que recull les vivències de deu avis de la residència Sant Bernabé de la capital berguedana, nascuts en les dècades dels anys 20 i 30 del segle passat.



El documental, resultat del treball conjunt de la residència, el casal cívic de Berga i l'agrupament escolta de la ciutat, «és un tresor», tal com va assegurar la regidora d'Atenció a les Persones, Anna Alsina. «Vivim en un món on les presses ens impedeixen mirar enrere. No podem oblidar el nostre passat perquè sinó no podrem construir el futur», va assegurar.



El documental està protagonitzat per deu avis i àvies -dos dels quals han mort recentment- que expliquen les seves vivències i records que preserven sobre l'escola o la guerra. Aquest treball, de Produccions Pi3b, va néixer a partir d'un altre projecte relacionat amb la gent gran. «Havia de ser un llibre d'entrevistes que finalment s'ha transformat en un audiovisual», explicava un dels seus impulsors, Gerard Vilardaga. Ahir, la directora de la residència, Ester Cardona, va recordar que «la gent gran és un pou de ciència i per això és important recollir la seva història». El documental està a la venda al preu de deu euros.