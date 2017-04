El primer festival del monestir de Sant Llorenç proposa un centenar d'actes aquesta primavera

Fins fa poc temps, el Monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, era un gran desconegut, però després de 25 anys d'obres de restauració, l'equipament s'ha convertit en un pol d'atracció turística que cada any rep més visitants. Més enllà de ser un espai visitable, la idea és que també hi passin coses per tal de convertir el centre en un espai de promoció cultural de primer ordre. Així es va plasmar en el conveni signat el passat mes de novembre entre l'Ajuntament de Guardiola, l'Agència del Desenvolupament del Berguedà i l'entitat Civitascultura. El primer resultat d'aquest acord és el festival 'Splendor', que proposa més d'un centenar d'actes per aquesta primavera. El certamen s'iniciarà aquest cap de setmana amb un concert de la Polifònica de Puig-reig, amb més de 40 músics, i dues exposicions fotogràfiques, però s'allargarà fins a l'estiu amb activitats que ompliran tots els caps de setmana. Totes les entrades es poden adquirir a través de l'Oficina de Turisme del Berguedà.

Música, art, ecologia i, fins i tot, escalada. El primer festival cultural del Monestir de Guardiola de Berguedà ofereix més d'un centenar de propostes per als caps de setmana de primavera. L'entitat que gestiona aquest any el monestir, CivitasCultura, ha apostat per aquest equipament i ha posat de la seva butxaca 20.000 euros per programar tot un conjunt d'actes culturals que han de donar projecció al monestir. "Hem fet un gran esforç perquè volem que sigui el monestir de tothom, demostrar que hi ha monestirs que tenen moltes coses a dir per Catalunya", ha assegurat el seu president, Toni Puig.

Així, el primer festival, que tindrà continuïtat amb altres formats durant la resta d'estacions, té per objectiu convertir el Monestir de Sant Llorenç de Guardiola en un pol d'atracció turística i de dinamització econòmica.

L'acte d'inauguració tindrà lloc aquest cap de setmana amb una presentació obertura a càrrec del berguedà Pep Espelt, i la presentació de dues exposicions: 'Lampedusa', d'Antoni Fàbregas, i 'Silencis', de Pep Busquet. L'endemà, diumenge 15 d'abril, hi haurà un concert a càrrec de la Polifònica de Puig-reig.

A partir d'aquí, cada cap de setmana hi haurà vespres d'espectacles, tardes familiars, vermuts de diumenge, exposicions, seminaris, fòrums i tallers d'arts. A més d'audiovisuals, un 'bany de bosc' i un matí d'escalada. Totes les entrades, que tindran preus reduïts que van dels 3 als 10 euros, es podran adquirir a través de l'Oficina de Turisme del Berguedà.

"El gran desconegut"

El Monestir de Sant Llorenç és un antic refugi benedictí que té el seu origen en el segle X. Durant els segles XI i XII va ser remodelat i va viure les seves èpoques de màxima esplendor i va comptar amb una vida monàstica decreixent fins el 1836, any en què va morir l'últim monjo, Martí Gironella. A la dècada del 1980 la Diputació de Barcelona va promoure la seva recuperació i a través de diferents fases d'obres s'ha pogut rehabilitar l'església del segle X i l'espai interior tal com era en el segle XV, així com també la restauració del campanar, la cripta i les naus laterals de l'església.