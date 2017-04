Miquel Tolosa: «A les pastisseries no venem pastissos, venem il·lusió»

Amb el pas del temps es va anar adonant que aquella feina en la qual ajudava el seu pare acabaria sent la seva professió. Hi va entrar de rebot, es va iniciar com a aprenent a la pastisseria del seu progenitor, que va dedicar 50 anys a l'ofici. «Un dia vaig posar una peça a l'aparador i vaig veure que a un nen petit li agradava molt. Aquell dia vaig decidir que seria pastisser», explica Miquel Tolosa.

Després de dos anys com a encarregat de l´obrador en una important empresa manresana, decideix emprendre el seu camí: Passeig 40. Ja fa 15 anys que té aquest negoci, i en suma més de 30 al gremi, ara amb la llibertat de poder treballar el producte en totes les fases per «buscar l'excel·lència».

La pastisseria és un món particular, que ha evolucionat molt, «amb pujades i baixades fortes», tant al llarg del temps com pel que fa als tipus de pastissos o les tècniques. Avui en dia, segons Tolosa, s'està tornant enrere, a allò més clàssic, «mantenint la qualitat».

Tot i ser una feina dura, es mostra content i amb la satisfacció de la feina ben feta. «És una forma de vida, ho portes incorporat en el teu dia a dia», apunta. Per tant, no tothom pot fer-ho a casa, ja que fa falta un toc personal, tot i que és una tendència evident en els dar-rers anys, fruit dels programes de cuina i pastisseria, i amb l´ajuda de les noves tecnologies. «A les pastisseries no venem pastissos, venem il·lusió», reflexiona, citant un dels seus referents en el món de la pastisseria, el francès Philippe Urraca.

«M'implico molt i faig les coses que m'agraden», diu Tolosa. Destaca per elaborar molts pastissos basats en còctels, com una mousse de llimona amb menta, una de taronja amb xocolata o una de cafè irlandès. Explica que no té gaire temps per pensar en la pastisseria, i potser per això les noves idees se li acudeixen a les 6 del matí o fent qualsevol altra cosa, com és el cas del nou praliné amb pinyons. Aquest darrer és un dels seus pastissos amb més sortida, com també el pastís Sacher, el de trufa i gerds o la mousse de cava, el favorit de l´artesà.

En l´any d´un pastisser, hi ha diversos dies importants, com les tres setmanes de Nadal, la de Patum, Tots Sants, Sant Jordi, l´1 de Maig, Santa Tecla i Sant Joan, i «a l´estiu la feina afluixa moltíssim», exposa.

El moment estrella és, però, la Pasqua i la Setmana Santa, sinònim de més d´un mes de feina. Unes quatre setmanes abans ja comença a preparar peces de xocolata, però fins i tot els dos caps de setmana posteriors hi ha molta demanda de mones.«S´ha anat allargant molt», relata, ja que la gent aprofita les vacances per viatjar. Pel que fa als tipus de mona, s´han mantingut les més tradicionals, bàsicament les de nata, especialment amb gema cremada, però també les de trufa i les de mantega, sempre amb les peces de xocolata.