Els equipaments municipals de Berga alteren els horaris durant la Setmana Santa

Aquesta setmana, amb motiu de la setmana de Pasqua, alguns dels equipaments municipals de Berga alteraran el seu horari habitual. Tal com han explicat fonts municipals a través d'un comunicat, l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Berga, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, l'Arxiu Comarcal del Berguedà, l'Oficina de Turisme, la Col·lecció del Circ Josep Vinyes o l'Espai d'Interpretació de la Natura del Berguedà variaran la seva atenció al públic i tancaran els dies festius.



Així, l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Berga seguirà l'horari habitual, matins de 9 a 2 i tardes de dilluns de 5 a 7 fins dijous 13. Del divendres 14 al dilluns 17, ambdós inclosos, romandrà tancada.



Pel que fa a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, obrirà amb normalitat de dilluns 10 a dimecres 12, les tardes de 2/4 de 4 a les 8 i el dimecres també de 10 a 2/4 de 2 del matí. El dijous 13 intercanviarà la jornada de tarda a matí i obrirà, per tant, de 10 a 2/4 de 2. I com l'OAC; romandrà tancada del 14 al 17.



L'Arxiu comarcal obrirà només el dilluns 10 i el dimarts 11, al matí de 9 a 2 i a la tarda de 2/4 de 4 a 6. A partir del dimecres 12 i fins dilluns 17, estarà tancat.



L'Oficina de Turisme de Berga obrirà els matins de 10 a 2 entre el dilluns 10 i el dimecres 12. Del dijous 13 al dissabte 15 obrirà en el mateix horari anterior de matins i també les tardes de 5 a 8. El diumenge 16, l'horari serà pràcticament igual que l'esmentat, amb la diferència que obrirà a les 11 del matí. Tancarà únicament el dilluns 17. Finalment, els museus de la ciutat, la Col·lecció del Circ Josep Vinyes i l'Espai d'Interpretació de la Natura del Berguedà seran tancats del dilluns 10 al dimecres 12. El dijous 13 obrirà a la tarda, entre les 5 i les 8. De divendres 14 a diumenge 16 obrirà matí i tarda, d'11 a 2 i de 5 a 8. El dilluns 17, tancarà.