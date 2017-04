Les inclemències del temps desplacen la branca del Pi Jove que van intentar tallar

Les inclemències del temps d'aquest hivern han desplaçat la branca del Pi Jove de les Tres Branques, a tocar de l'emblemàtic arbre simbòlic, al terme municipal de Castellar del Riu. La mateixa que, amb un atac vandàlic, van intentar serrar el juny del 2015.

Segons ha confirmat a Regió7 l'alcalde de Castellar del Riu, Adrià Solé, els temporals d'aquest hivern han perjudicat a la branca, que, segurament no ha pogut suportar el pes de la neu caiguda en els darrers mesos i "s'ha desencaixat lleugerament", ha relatat. En aquest sentit, ha assegurat que "no es tracta de cap acte vandàlic" com els que han patit el Pi Vell i el Pi Jove en els darrers tres anys. A més a més, ha assegurat que l'empresa Doctor Árbol hi actuarà amb celeritat per solucionar el problema i subjectar la branca. Es tracta de la mateixa empresa que va realitzar les tasques de reparació i de subjecció de la branca del Pi Vell que van intentar mutilar el 2014 i també que va assegurar aquesta branca parcialment serrada del pi jove que ara corre perill.

L'alcalde Solé també ha explicat que els Mossos d'Esquadra precintaran la zona per "garantir la seguretat".