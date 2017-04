El Govern declara Bé Cultural d'Interès Nacional la colònia Pons de Puig-reig

La colònia de Cal Pons, un dels espais del patrimoni industrial més important del municipi de Puig-reig, ha estat declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat. El nomenament arriba després d'anys de treball per aconseguir aquest distintiu. Una petició de veïns i Ajuntament que s'ha rebut com una oportunitat per poder preservar els edificicis i els entorns d'aquest patrimoni. Ho van explicar ahir, davant de la Torre Nova de la colònia Pons, l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, i el president de l'Associació de Veïns de Cal Pons, Jaume Serra.



L'alcalde del municipi, Josep Maria Altarriba, creu que la declaració d'una de les set colònies que formen part de Puig-reig com a BCIN s'ha de valorar com «un pas endavant» i una «porta d'entrada» per obtenir finançament per a la seva conservació. Segons Altarriba, la colònia de Cal Pons és el tercer conjunt històric industrial que es reconeix a Catalunya amb aquest distintiu, després de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, i la Colònia Borgonyà, a Sant Vicenç de Torelló. A més a més, destaca que «el reconeixement no s'ha fet per a cap dels edificis concrets, sinó que s'ha declarat BCIN tota la colònia, amb totes les seves construccions i entorns».



Puig-reig gestiona set colònies tèxtils que en la major part presenten un estat de degradació molt avançat, «i és molt complicat per a un Ajuntament de 4.000 habitants amb un pressuost limitat fer-hi front per l'elevat cost econòmic que suposa actuar-hi». Tot i que encara no s'han concretat les accions a dur a terme, es preveu que properament es plantegin projectes per poder demanar finançament a administracions de caràcter supramunicipal, «aprofitant aquest nou distintiu». Altarriba recorda que hi ha una gran quantitat d'edificis malmesos d'aquest patrimoni que tenen un elevat risc de desaparèixer. De fet, una de les actuacions més imminents que es desenvoluparan a la colònia és la rehabilitació de la Torre Nova. Una acció ja inclosa en el projecte Feder dins dels 2 milions que es preveuen per a sis projectes al Berguedà. L'objectiu és convertir l'antic edifici en una sala polivalent per a la celebració d'activitats, principalment culturals. Aquesta torre de l'amo conté al seu interior uns frescos «únics», segons el batlle, «que fan que sigui una de les torres més particulars del nostre patrimoni».



La notícia també ha estat molt ben rebuda per part de l'Associació de Veïns de Cal Pons. El seu president, Jaume Serra, s'ha mostrat convençut que aquest distintiu serà una «empenta per continuar dinamitzant la colònia». En aquest sentit, ha recordat que en els darrers anys l'entitat veïnal ha treballat per organitzar activitats culturals i d'oci per atraure la presència de més visitants i convertir la colònia en un punt de trobada i preservar-ne, d'alguna manera, el futur. Per a Serra, ara cal «continuar endavant per trobar els recursos per fer les millores necessàries. Creiem que com més gent ens conegui i més activitat tinguem, més fàcil serà trobar aquestes ajudes, i el distintiu BCIN és una oportunitat», ha afirmat.



La colònia de Cal Pons va ser construïda el 1875 i va viure una gran època d'esplendor fins que el 1995, amb el tancament de la fàbrica, va iniciar el declivi. Actualment hi resideixen prop de 250 persones, tot i que Serra reconeix que n'hi ha molts que són veïns de segona residència.